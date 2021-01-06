Поліцейських у США не покарають за поранення Джейкоба Блейка

Прокуратура в штаті Вісконсин відмовилася пред'являти обвинувачення поліцейським у зв'язку з пораненням 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка в місті Кеноша. "Ніхто зі співробітників поліції в Кеноші не буде звинувачений у скоєнні злочину у зв'язку з цим", - заявив у вівторок, 5 січня, окружний прокурор Майкл Грейвлі.
За його словами, поліцейський Растен Шескі побоювався, що Блейк, ордер на арешт на якого було на той час видано, нападе на нього з ножем, і вистрілив у нього з міркувань самооборони. У суді було б важко довести зворотне, зазначив Грейвлі. Блейку теж не пред'являтимуть обвинувачення, вказав прокурор далі.
Родичі й адвокат розчаровані
Водночас дядько Джейкоба Блейка - Джастін - заявив, що він та інші родичі Джейкоба розчаровані таким рішенням прокуратури. На думку Джастіна Блейка, таке рішення - "ляпас" і свідчить про "інституційний расизм", цитує інформагенція AFP. Так само адвокат Блейка запевнив, що існує досить доказів для того, щоб притягти до відповідальності поліцейського Растена Шескі.
Як повідомлялося, 23 серпня поліцейські, які вирушили на виклик в один із житлових будинків в Кеноші, кілька разів вистрілили в Джейкоба Блейка. Постріли були зроблені під час затримання майже впритул у спину на очах у трьох дітей Блейка. Той мав при собі ніж і не підкорився вимогам поліції. Внаслідок поранень Блейк вижив, але залишився частково паралізованим.
Після інциденту в штаті Вісконсин спалахнули протести проти расизму і поліцейської жорстокості, що переросли в заворушення. Президент США Дональд Трамп назвав їх "внутрішнім тероризмом" і направив у Кеношу близько тисячі бійців Національної гвардії, а міністерство юстиції - понад 200 співробітників ФБР, Управління по боротьбі з незаконним обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин, а також Служби судових приставів.
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Протести в США після загибелі Джорджа Флойда
У 2020 році в США і низці інших країн проходили масові протести проти расизму і поліцейського насильства, що почалися після загибелі в Міннеаполісі наприкінці травня афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання білими поліцейськими.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Кеноша палає
У Кеноші палають будинки й авто. Через хаотичну ситуацію в місті губернатор-демократ штату Вісконсін Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан. Та оголошення комендантської години уночі не допомогло приборкати заворушення. Демонстранти жбурляли у бік поліцейських петарди та пляшки, а ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Джейкоб Блейк, вочевидь, постраждав від поліцейського насильства
"Детонатором" нової хвилі протестів проти свавілля поліції став недільний інцидент у Кеноші - численні постріли у спину дістав 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк. На записах із камер спостереження видно, як він прямує до свого автомобіля у супроводі двох озброєних поліцейських. Постріли чути в мить, коли він відкрив двері машини і збирався до неї сісти.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Поліція США знову опинилася під шквалом критики
Поліцейські, яких згодом відсторонили від виконання обов'язків, здійснили щонайменше сім пострілів у бік Блейка. Його родина повідомила, що кулями було перебито хребет потерпілого, його паралізувало. "Потрібно диво, щоби він знову зміг стати на ноги", - каже адвокат родини. У Блейка діагностовано численні поранення внутрішніх органів, йому було видалено частину кишківника.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Градус обурення зростає
У ході стрілянини й заворушень у Кеноші двоє осіб загинули, ще одна особа дістала поранення, але її життю загрози немає. Правоохоронці затримали 17-річного мешканця штату Іллінойс у зв'язку з інцидентом. Прокуратура оголосила йому обвинувачення в розстрілі двох осіб і пораненні третьої. Поки ж у місті зі 100-тисячним населенням у 50 кілометрах на північ від Чикаго кінця-краю безладам не видно.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Родина Блейка закликає припинити насильство
Батьки Блейка закликали до завершення насильницьких протестів. За словами його батька, сам він не терпить насильства й вандалізму. Мати Блейка також закликала покінчити з расизмом: "Звертаюся до всіх, незалежно від того, білі, чорні, японці, червоні чи коричневі. Ніхто не є вищим за іншого. Почнімо ж молитися за одужання нашої нації".
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Ще свіжа пам'ять про загибель і поховання Джорджа Флойда
Афроамериканця Джорджа Флойда поховали 9 червня у Х'юстоні. Він загинув під час брутального затримання поліцією через удушення. Відтоді США прокотилася хвиля масштабних протестів, очолювана рухом Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Через суспільне обурення новим інцидентом із Джейкобом Блейком на п'ятницю у Вашингтоні запланована велика хода - очікується участь тисяч демонстрантів.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
А як реагує Дональд Трамп?
Ескалація насильства в Кеноші, вочевидь, не дуже вписується у заготовлений Дональдом Трампом сценарій з'їзду Республіканської партії, який саме триває у США. Чи, може, якраз таки вписується? Зрештою, губернатор Вісконсіна Тоні Еверс - член Демократичної партії, і його кризовий менеджмент вже зазнав різкої критики. В одному з "твітів" президент США зажадав від Еверса "швидко покінчити з проблемою".
Автор: Олівер Піпер