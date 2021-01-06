Поліцейських у США не покарають за поранення Джейкоба Блейка

Прокуратура в штаті Вісконсин відмовилася пред'являти обвинувачення поліцейським у зв'язку з пораненням 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка в місті Кеноша. "Ніхто зі співробітників поліції в Кеноші не буде звинувачений у скоєнні злочину у зв'язку з цим", - заявив у вівторок, 5 січня, окружний прокурор Майкл Грейвлі.

За його словами, поліцейський Растен Шескі побоювався, що Блейк, ордер на арешт на якого було на той час видано, нападе на нього з ножем, і вистрілив у нього з міркувань самооборони. У суді було б важко довести зворотне, зазначив Грейвлі. Блейку теж не пред'являтимуть обвинувачення, вказав прокурор далі.

Родичі й адвокат розчаровані

Водночас дядько Джейкоба Блейка - Джастін - заявив, що він та інші родичі Джейкоба розчаровані таким рішенням прокуратури. На думку Джастіна Блейка, таке рішення - "ляпас" і свідчить про "інституційний расизм", цитує інформагенція AFP. Так само адвокат Блейка запевнив, що існує досить доказів для того, щоб притягти до відповідальності поліцейського Растена Шескі.

Як повідомлялося, 23 серпня поліцейські, які вирушили на виклик в один із житлових будинків в Кеноші, кілька разів вистрілили в Джейкоба Блейка. Постріли були зроблені під час затримання майже впритул у спину на очах у трьох дітей Блейка. Той мав при собі ніж і не підкорився вимогам поліції. Внаслідок поранень Блейк вижив, але залишився частково паралізованим.

Після інциденту в штаті Вісконсин спалахнули протести проти расизму і поліцейської жорстокості, що переросли в заворушення. Президент США Дональд Трамп назвав їх "внутрішнім тероризмом" і направив у Кеношу близько тисячі бійців Національної гвардії, а міністерство юстиції - понад 200 співробітників ФБР, Управління по боротьбі з незаконним обігом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин, а також Служби судових приставів.

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Протести в США після загибелі Джорджа Флойда

У 2020 році в США і низці інших країн проходили масові протести проти расизму і поліцейського насильства, що почалися після загибелі в Міннеаполісі наприкінці травня афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання білими поліцейськими.