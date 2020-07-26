Трамп приїхав у Кеношу і назвав події в місті внутрішнім тероризмом

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 1 вересня, відвідав місто Кеноша у штаті Вісконсин, де кілька днів дому спалахнули заворушення на знак протесту проти дій поліцейських, які кілька разів вистрілили в афроамериканця Джейкоба Блейка, повідомляє агентство AP.
"Це не мирні протести, це справжній внутрішній тероризм. Банди розгромили як мінімум 25 організацій, підпалили громадські будівлі і закидали поліцейських цеглою", - заявив президент США під час візиту у місто.
Трамп також зауважив, що його адміністрація погодила з владою штату Вісконсин можливість введення в Кеношу службовців Нацгвардії і засудив місцеву владу, яка належить демократам, за те, що вони не відразу прийняли його пропозицію про федеральну допомогу правоохоронним органам.
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Повідомляється, що під час візиту кортеж Трампа зустрічав натовп демонстрантів. Деякі з них виступали на підтримку Трампа з гаслами "Дякуємо, що врятували наше місто", у той час як інші виступали проти і тримали плакати з написами "Не мій президент" і "Black Lives Matter", передає агентство AFP.
Штат Вісконсин є ареною боротьби між Дональдом Трампом і його конкурентом у боротьбі за президентську посаду, демократом Джо Байденом. Вісконсин один з 14 штатів у США, які не визначилися, і голосування у яких, фактично, можуть вирішити долю президентських перегонів.
Заворушення зі стріляниною у Кеноші
Як повідомлялося, 23 серпня поліцейські, які виїхали на виклик до одного з житлових будинків в місті Кеноша, вистрілили в спину 29-річному афроамериканцеві Джейкобу Блейку сім разів, коли той, за інформацією ряду ЗМІ, намагався роздійняти двох жінок, що посварилися. Повідомлялося, що він не підкорився вимогам поліцейських.
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24 серпня очевидець опублікував в Інтернеті відеролик, на якому видно, як чорний чоловік прямує до водійського сидіння автомобіля. За ним слідують двоє поліцейських, які тримають його під прицілом. Після того як чоловік відкриває двері автомобіля і нагинається, один з поліцейських хапає його за майку і кілька разів стріляє йому в спину. Блейк вижив, але перебуває у важкому стані в лікарні і може назавжди залишитися паралізованим. Також повідомляється, що поліцейські стріляли у Блейка на очах його трьох дітей.
Після цієї події в місті спалахнули масові акції протесту, під час яких дві людини були вбиті, ще одна серйозно поранена в перестрілці.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Кеноша палає
У Кеноші палають будинки й авто. Через хаотичну ситуацію в місті губернатор-демократ штату Вісконсін Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан. Та оголошення комендантської години уночі не допомогло приборкати заворушення. Демонстранти жбурляли у бік поліцейських петарди та пляшки, а ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Джейкоб Блейк, вочевидь, постраждав від поліцейського насильства
"Детонатором" нової хвилі протестів проти свавілля поліції став недільний інцидент у Кеноші - численні постріли у спину дістав 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк. На записах із камер спостереження видно, як він прямує до свого автомобіля у супроводі двох озброєних поліцейських. Постріли чути в мить, коли він відкрив двері машини і збирався до неї сісти.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Поліція США знову опинилася під шквалом критики
Поліцейські, яких згодом відсторонили від виконання обов'язків, здійснили щонайменше сім пострілів у бік Блейка. Його родина повідомила, що кулями було перебито хребет потерпілого, його паралізувало. "Потрібно диво, щоби він знову зміг стати на ноги", - каже адвокат родини. У Блейка діагностовано численні поранення внутрішніх органів, йому було видалено частину кишківника.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Градус обурення зростає
У ході стрілянини й заворушень у Кеноші двоє осіб загинули, ще одна особа дістала поранення, але її життю загрози немає. Правоохоронці затримали 17-річного мешканця штату Іллінойс у зв'язку з інцидентом. Прокуратура оголосила йому обвинувачення в розстрілі двох осіб і пораненні третьої. Поки ж у місті зі 100-тисячним населенням у 50 кілометрах на північ від Чикаго кінця-краю безладам не видно.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Родина Блейка закликає припинити насильство
Батьки Блейка закликали до завершення насильницьких протестів. За словами його батька, сам він не терпить насильства й вандалізму. Мати Блейка також закликала покінчити з расизмом: "Звертаюся до всіх, незалежно від того, білі, чорні, японці, червоні чи коричневі. Ніхто не є вищим за іншого. Почнімо ж молитися за одужання нашої нації".
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Ще свіжа пам'ять про загибель і поховання Джорджа Флойда
Афроамериканця Джорджа Флойда поховали 9 червня у Х'юстоні. Він загинув під час брутального затримання поліцією через удушення. Відтоді США прокотилася хвиля масштабних протестів, очолювана рухом Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Через суспільне обурення новим інцидентом із Джейкобом Блейком на п'ятницю у Вашингтоні запланована велика хода - очікується участь тисяч демонстрантів.
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США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
А як реагує Дональд Трамп?
Ескалація насильства в Кеноші, вочевидь, не дуже вписується у заготовлений Дональдом Трампом сценарій з'їзду Республіканської партії, який саме триває у США. Чи, може, якраз таки вписується? Зрештою, губернатор Вісконсіна Тоні Еверс - член Демократичної партії, і його кризовий менеджмент вже зазнав різкої критики. В одному з "твітів" президент США зажадав від Еверса "швидко покінчити з проблемою".
Автор: Олівер Піпер