Трамп приїхав у Кеношу і назвав події в місті внутрішнім тероризмом

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 1 вересня, відвідав місто Кеноша у штаті Вісконсин, де кілька днів дому спалахнули заворушення на знак протесту проти дій поліцейських, які кілька разів вистрілили в афроамериканця Джейкоба Блейка, повідомляє агентство AP.

"Це не мирні протести, це справжній внутрішній тероризм. Банди розгромили як мінімум 25 організацій, підпалили громадські будівлі і закидали поліцейських цеглою", - заявив президент США під час візиту у місто.

Трамп також зауважив, що його адміністрація погодила з владою штату Вісконсин можливість введення в Кеношу службовців Нацгвардії і засудив місцеву владу, яка належить демократам, за те, що вони не відразу прийняли його пропозицію про федеральну допомогу правоохоронним органам.

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Повідомляється, що під час візиту кортеж Трампа зустрічав натовп демонстрантів. Деякі з них виступали на підтримку Трампа з гаслами "Дякуємо, що врятували наше місто", у той час як інші виступали проти і тримали плакати з написами "Не мій президент" і "Black Lives Matter", передає агентство AFP.

Штат Вісконсин є ареною боротьби між Дональдом Трампом і його конкурентом у боротьбі за президентську посаду, демократом Джо Байденом. Вісконсин один з 14 штатів у США, які не визначилися, і голосування у яких, фактично, можуть вирішити долю президентських перегонів.

Заворушення зі стріляниною у Кеноші

Як повідомлялося, 23 серпня поліцейські, які виїхали на виклик до одного з житлових будинків в місті Кеноша, вистрілили в спину 29-річному афроамериканцеві Джейкобу Блейку сім разів, коли той, за інформацією ряду ЗМІ, намагався роздійняти двох жінок, що посварилися. Повідомлялося, що він не підкорився вимогам поліцейських.

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24 серпня очевидець опублікував в Інтернеті відеролик, на якому видно, як чорний чоловік прямує до водійського сидіння автомобіля. За ним слідують двоє поліцейських, які тримають його під прицілом. Після того як чоловік відкриває двері автомобіля і нагинається, один з поліцейських хапає його за майку і кілька разів стріляє йому в спину. Блейк вижив, але перебуває у важкому стані в лікарні і може назавжди залишитися паралізованим. Також повідомляється, що поліцейські стріляли у Блейка на очах його трьох дітей.

Після цієї події в місті спалахнули масові акції протесту, під час яких дві людини були вбиті, ще одна серйозно поранена в перестрілці.