Поліція затримала підозрюваного у побитті ветерана у Смілі

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у місті Сміла Черкаської області, повідомила пресслужба Національної поліції України у середу, 11 вересня.

28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий, і найближчим часом суд обере йому запобіжний захід - слідство за погодженням з прокуратурою просить про утримання під вартою, повідомили в поліції.

Також правоохоронці провели за місцем мешкання фігуранта обшуки і вилучили імовірно наркотичний засіб та зброю. "За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за частиною першою статті 263 та частиною першою статті 309 Кримінального кодексу України). Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за частиною другою статті 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та частиною четвертою 189 ККУ (вимагання), за якими фігуранту 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку", - йдеться у повідомленні.

Побиття ексвійськового у Смілі

Раніше у мережі набули розголосу кадри побиття комісованого військового Сил спеціальних операцій Анатолія Г. До інциденту, на початку вересня, колишній боєць ССО у соцмережах розшукував власника автівки на іноземних номерах, який, за його словами, спричинив аварійну ситуацію з його батьками та посварився із ними.

Згодом у мережі поширили відео, на якому невідомі чоловіки конфліктують із ветераном, а згодом один з них б'є його. За даними місцевого видання "18000", за злочином може стояти місцевий кримінальний авторитет Вадим Д., чию автівку, імовірно, розшукував Анатолій. Згодом у мережі з'явилося інше відео, на якому той знущається з військового та змушує його вибачатися, пише "18000".

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Крім того, на поширених кадрах видно, як ветеран, стоячи на колінах у дощову погоду, прикручує номерні знаки на автівку чоловіка. За даними "18000", Анатолій Г. нібито зірвав ці номерні знаки з автівки, яку розшукував, що і спровокувало конфлікт. Згодом в мережі оприлюднили ще одне відео з "вибаченнями" військового за своїх батьків, яке той записував із побитим обличчям, імовірно, під примусом.

Як пише "18000", чоловік на відео, який побив військового, Вадим Д., фігурує у низці кримінальних проваджень, пов'язаних зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на побиття ветерана у Смілі, пообіцявщи "жорстку реакцію" правоохоронців.