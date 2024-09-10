Побиття ветерана у Смілі: Клименко обіцяє "жорстку реакцію"

Глава МВС Ігор Клименко відреагував на побиття ветерана у Смілі, пообіцявщи "жорстку реакцію" правоохоронців. Поліція розслідує справу за статтею про хуліганство.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство після розголосу історії з побиттям колишнього військового у місті Сміла, що на Черкащині. Про це повідомляє Національна поліція України у вівторок, 10 вересня.

У відомстві запевнили, що всіх винних притягнуть до відповідальності. "Щодо дій поліцейських керівництвом главку розпочато службове розслідування. Розслідування знаходиться на контролі голови Національної поліції", - наголосили правоохоронці.

За цієї статтею зловмиснику може загрожувати штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд на строк до п'ять років, або обмеження волі на той самий термін.

Побиття ексвійськового у Смілі

Раніше у мережі набули розголосу кадри побиття комісованого військового Сил спеціальних операцій Анатолія Г. До інциденту, на початку вересня, колишній боєць ССО у соцмережах розшукував власника автівки на іноземних номерах, який, за його словами, спричинив аварійну ситуацію з його батьками та посварився із ними.

Згодом у мережі поширили відео, на якому невідомі чоловіки конфліктують із ветераном, а згодом один з них б'є його. За даними місцевого видання "18000", за злочином може стояти місцевий кримінальний авторитет Вадим Д., чию автівку, імовірно, розшукував Анатолій. Згодом у мережі з'явилося інше відео, на якому той знущається з військового та змушує його вибачатися, пише "18000".

Крім того, на поширених кадрах видно, як ветеран, стоячи на колінах у дощову погоду, прикручує номерні знаки на автівку чоловіка. За даними "18000", Анатолій Г. нібито зірвав ці номерні знаки з автівки, яку розшукував, що і спровокувало конфлікт. Згодом в мережі оприлюднили ще одне відео з "вибаченнями" військового за своїх батьків, яке той записував із побитим обличчям, імовірно, під примусом.

Як пише "18000", чоловік на відео, який побив військового, Вадим Д., фігурує у низці кримінальних проваджень, пов'язаних зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами.

Клименко: Ніхто не має права принижувати ветеранів

На інцидент вже відреагував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, назвавши ситуацію "ганебною". "Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", - запевнив він.

За словами глави МВС, він вже заслухав доповідь голови Нацполіції про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій "чи, вірніше, можливої бездіяльності місцевих поліцейських".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вже направив офіційні звернення до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію.

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