Поліція Берліна розігнала кілька пропалестинських акцій

Під час несанкціонованого мітингу біля Бранденбурзьких воріт відбулися зіткнення між поліцією та демонстрантами, було затримано понад 100 осіб.

Поліція Берліна ввечері у п'ятницю, 27 жовтня, знову розігнала кілька пропалестинських демонстрацій, які стихійно зібралися на тлі новин про розширення Ізраїлем наземної операції в Секторі Гази.

Понад 100 осіб було затримано біля Бранденбурзьких воріт, де натовп під час несанкціонованого мітингу скандував пропалестинські, а потім антиполіцейські гасла. За повідомленням поліції, між правоохоронцями та деякими учасниками акції сталися жорстокі сутички, в результаті яких двоє поліцейських отримали поранення, повідомляє агенція dpa.

Інша пропалестинська демонстрація на площі Александерплац у центрі Берліна за участю близько 100 осіб також була розігнана поліцією. У суботу, 28 жовтня, у поліції заявили, що з площі вигнали усіх осіб, яких правоохоронці запідозрили в участі у несанкціонованій акції протесту.

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Берлінська поліція також повідомила про численні випадки виявлення пропалестинських і антиізраїльських графіті по всьому місту, у деяких випадках настінні малюнки містили відверті антисемітські гасла.

Влада Берліна заборонила більшість пропалестинських мітингів і демонстрацій, обґрунтовуючи це побоюваннями, що їхні учасники можуть вигукувати антиізраїльські або антисемітські гасла або демонструвати заборонену символіку.

У деяких випадках протестувальники також висловлювали підтримку палестинському ісламістському руху ХАМАС, який визнаний Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією, а також схвалювали жорстокий напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. Натомість мітинги, які санкціоновані владою Берліна, відбуваються за посиленої присутності поліції.