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ПолітикаНімеччина

Поліція Берліна розігнала кілька пропалестинських акцій

Максим Сидоржевський
28 жовтня 2023 р.

Під час несанкціонованого мітингу біля Бранденбурзьких воріт відбулися зіткнення між поліцією та демонстрантами, було затримано понад 100 осіб.

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Пропалестинська акція у Берліні, 22 жовтня 2023 року
Пропалестинська акція у Берліні, 22 жовтня 2023 рокуФото: Annegret Hilse/REUTERS

Поліція Берліна ввечері у п'ятницю, 27 жовтня, знову розігнала кілька пропалестинських демонстрацій, які стихійно зібралися на тлі новин про розширення Ізраїлем наземної операції в Секторі Гази.

Понад 100 осіб було затримано біля Бранденбурзьких воріт, де натовп під час несанкціонованого мітингу скандував пропалестинські, а потім антиполіцейські гасла. За повідомленням поліції, між правоохоронцями та деякими учасниками акції сталися жорстокі сутички, в результаті яких двоє поліцейських отримали поранення, повідомляє агенція dpa.

Інша пропалестинська демонстрація на площі Александерплац у центрі Берліна за участю близько 100 осіб також була розігнана поліцією. У суботу, 28 жовтня, у поліції заявили, що з площі вигнали усіх осіб, яких правоохоронці запідозрили в участі у несанкціонованій акції протесту. 

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Берлінська поліція також повідомила про численні випадки виявлення пропалестинських і антиізраїльських графіті по всьому місту, у деяких випадках настінні малюнки містили відверті антисемітські гасла.

Влада Берліна заборонила більшість пропалестинських мітингів і демонстрацій, обґрунтовуючи це побоюваннями, що їхні учасники можуть вигукувати антиізраїльські або антисемітські гасла або демонструвати заборонену символіку.

У деяких випадках протестувальники також висловлювали підтримку палестинському ісламістському руху ХАМАС, який визнаний Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією, а також схвалювали жорстокий напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. Натомість мітинги, які санкціоновані владою Берліна, відбуваються за посиленої присутності поліції.

Як виглядають тунелі ХАМАСу