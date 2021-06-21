Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Кремація стає дедалі популярнішою альтернативою традиційному похованню у Німеччині, зокрема і тому, що це дешевше. Станом на 2021 рік середня вартість традиційного поховання у ФРН сягає 13 тисяч євро. А витрати на кремацію - у середньому 9 тисяч. Німці також стають більш креативними і поступово відходять від усталених традицій поховання. 20 років тому у ФРН почали з'являтися... поховальні ліси. Дивіться, що це таке!