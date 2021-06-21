 Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - ″Відкривай Німеччину з Михайлом Малим″ (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 21.06.2021

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Вікно в Німеччину

Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Німці стають більш креативними і поступово відходять від усталених традицій поховання. У цій серії дізнавайтеся про кардинальні перетворення, зокрема могилу в оренду та цвинтар у лісі.

Похорон у Німеччині: могила в оренду, екопоховання і цвинтар у лісі - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Похорон у Німеччині: могила в оренду, екопоховання і цвинтар у лісі - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"

Кремація стає дедалі популярнішою альтернативою традиційному похованню у Німеччині, зокрема і тому, що це дешевше. Станом на 2021 рік середня вартість традиційного поховання у ФРН сягає 13 тисяч євро. А витрати на кремацію - у середньому 9 тисяч. Німці також стають більш креативними і поступово відходять від усталених традицій поховання. 20 років тому у ФРН почали з'являтися... поховальні ліси. Дивіться, що це таке!

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