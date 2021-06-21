Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Німці стають більш креативними і поступово відходять від усталених традицій поховання. У цій серії дізнавайтеся про кардинальні перетворення, зокрема могилу в оренду та цвинтар у лісі.
Похорон у Німеччині: могила в оренду, екопоховання і цвинтар у лісі - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"
Кремація стає дедалі популярнішою альтернативою традиційному похованню у Німеччині, зокрема і тому, що це дешевше. Станом на 2021 рік середня вартість традиційного поховання у ФРН сягає 13 тисяч євро. А витрати на кремацію - у середньому 9 тисяч. Німці також стають більш креативними і поступово відходять від усталених традицій поховання. 20 років тому у ФРН почали з'являтися... поховальні ліси. Дивіться, що це таке!
Мільйон німців володіє п'ятьма з половиною мільйонами одиниць легальної вогнепальної зброї. Як придбати ствол у ФРН? Які правила зберігання та зброярські традиції? Дивіться "Відкривай Німеччину"!
Українці в Німеччині. Як вони сприймають ФРН? Дивіться три історії українців з різним досвідом проживання у Німеччині: два роки, два десятиліття та пів століття. Чому вони залишилися жити тут і що дізналися про німців?
У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Як працюють німецькі пожежники - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину".