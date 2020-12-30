Побиття українця в Парижі: затримано дев'ятеро підозрюваних

Французька поліція затримала дев'ятьох осіб, восьмеро з яких - неповнолітні, підозрюваних у жорстокому побитті 15-річного українця. Їх обвинувачують у замаху на вбивство, крадіжці та участі в злочинному угрупованні, повідомили в прокуратурі агентству dpa в четвер, 28 січня.

Нагадаємо, що 15 січня неподалік від Ейфелевої вежі в Парижі групою юнаків був жорстоко побитий неповнолітній українець. У лікарні хлопця ввели в штучну кому, з якої він вийшов 23 січня. Цей випадок набув значного розголосу у Франції, оскільки напад зафіксували камери спостереження, відео з яких активно поширювали в соцмережах.

Оголошення про пошук свідків побиття Юрія

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на матір підлітка, її син Юрій з друзями йшов зі школи, коли їх раптом оточили близько 10 осіб. Нападники, які приховували свої обличчя, повалили його на землю та побили. За даними прокуратури, Юрій мав із собою в кишені викрутку. Поліція вважає, що напад був епізодом боротьби між молодіжними бандами.

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Напад на Юрія засудили французькі депутати та знаменитості, зокрема футболіст Антуан Грізманн та актор Омар Сі. Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті заявив, що "для нападників на Юрія не буде безкарності", а президент Еммануель Макрон пообіцяв знизити рівень злочинності та краще фінансувати поліцію. Президент Володимир Зеленський також вимагає від Франції жорсткого покарання для осіб, які побили українського підлітка.

