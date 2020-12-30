 Побиття українця в Парижі: затримано дев′ятеро підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Побиття українця в Парижі: затримано дев'ятеро підозрюваних

Французька поліція затримала дев'ятьох осіб, підозрюваних у жорстокому побитті 15-річного українця в Парижі.

На місці побиття Юрія почепили оголошення про пошук свідків

На місці побиття Юрія почепили оголошення про пошук свідків

Французька поліція затримала дев'ятьох осіб, восьмеро з яких - неповнолітні, підозрюваних у жорстокому побитті 15-річного українця. Їх обвинувачують у замаху на вбивство, крадіжці та участі в злочинному угрупованні, повідомили в прокуратурі агентству dpa в четвер, 28 січня.

Нагадаємо, що 15 січня неподалік від Ейфелевої вежі в Парижі групою юнаків був жорстоко побитий неповнолітній українець. У лікарні хлопця ввели в штучну кому, з якої він вийшов 23 січня. Цей випадок набув значного розголосу у Франції, оскільки напад зафіксували камери спостереження, відео з яких активно поширювали в соцмережах.

Оголошення про пошук свідків побиття Юрія

Оголошення про пошук свідків побиття Юрія

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на матір підлітка, її син Юрій з друзями йшов зі школи, коли їх раптом оточили близько 10 осіб. Нападники, які приховували свої обличчя, повалили його на землю та побили. За даними прокуратури, Юрій мав із собою в кишені викрутку. Поліція вважає, що напад був епізодом боротьби між молодіжними бандами.

Читайте також: У Парижі відкрито справу проти поліцейських через побиття музичного продюсера

Напад на Юрія засудили французькі депутати та знаменитості, зокрема футболіст Антуан Грізманн та актор Омар Сі. Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті заявив, що "для нападників на Юрія не буде безкарності", а президент Еммануель Макрон пообіцяв знизити рівень злочинності та краще фінансувати поліцію. Президент Володимир Зеленський також вимагає від Франції жорсткого покарання для осіб, які побили українського підлітка.

Дивитись відео 01:54

Мегаполіси до і після пандемії (30.12.2020)

Також за темою

Videostill | Person von Polizisten angegriffen

У Парижі відкрито справу проти поліцейських через побиття музичного продюсера 30.11.2020

Порушено справу проти чотирьох паризьких поліцейських, які побили чорного чоловіка. Відеозапис побиття чоловіка, який працює музичним продюсером, обурив французів.

Paris Messeratacke bei Charlie Hebdo Redaktion

Ножовий напад у Парижі: поліція затримала підозрюваних 25.09.2020

Щонайменше дві особи дістали поранень унаслідок ножової атаки поблизу колишнього офісу журналу Charlie Hebdo. Поліції вдалося затримати двох підозрюваних. Слідчі кажуть про можлививй терористичний мотив.

Pariser Polizei sichert Parkgelände in Paris/Villejuif nach einer Messerattake

Поліція застрілила у передмісті Парижа нападника з ножем 03.01.2020

Невідомий з ножем напав на перехожих у парку в місті Вільжуїф поблизу Парижа. Поліція відкрила вогонь по нападнику та вбила його. Внаслідок нападу загинула одна людина, ще двоє - поранені.

Реклама

Докладно

Протестувальник із плакатом, на якому написано Fuck corruption, під час акції біля будівлі Конституційного суду України в Києві, фото 30 жовтня 2020 року

TI про негативні тенденції у боротьбі з корупцією в Україні

DW поговорила з виконавчим директором "Transparency International Україна" Андрієм Боровиком.  

Геологічна розвідка на замовлення компанії Norge Mining

У Норвегії виявили найбільше в світі родовище фосфатів

Воно має зробити ЄС незалежним від поставок рідкісних корисних копалин з Китаю та Росії. Ексклюзив DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  