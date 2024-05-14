По всій Україні ввели аварійні відключення електроенергії

Через значний дефіцит електроенергії в системі та зростання споживання через похолодання по всій Україні ввели аварійні відключення. Як зазначає "Укренерго", це стосується і промислових споживачів, і населення.

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" у вівторок, 14 травня, повідомила про запровадження по всій території України контрольованих аварійних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів.

"Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 "Укренерго" вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Причиною відключень компанія назвала значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

У середу, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби, додали в "Укренерго".

Протягом останніх кількох місяців армія РФ систематично завдає повітряних ударів по об'єктах енергогенерації України. У квітні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок атак РФ Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії. За його словами, ситуація в енергосистемі України після масованих атак військ РФ за останні місяці є складною. Нині, за даними міністра, йдеться про понад мільярд доларів збитків, і ця сума буде зростати.

Напередодні, 13 травня, міністерство енергетики України застерегло щодо можливого обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів на тлі значних руйнувань енергооб'єктів.