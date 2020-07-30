Плавучі сонячні електростанції: новий бізнес у затоплених кар'єрах

Фірма Hülskens у містечку Веце на німецько-нідерландському кордоні має власну сонячну електростанцію. Таке дедалі частіше трапляється у нинішній Німеччині, де швидко розвивається відновлювана енергетика, а тому ця подія не потрапила б 1 жовтня до німецьких економічних новин, якби не одна специфічна особливість нової енергоустановки: 2000 фотоелектричних панелей сумарної потужністю 750 кВт розміщені на 90 понтонах. Адже електростанція - плавуча. І це лише друга побідних розмірів у Німеччині.

Фотоелектричними панелями можна вкрити 500 штучних озер

А хіба не можна було всю цю фотовольтаїку розмістити не на озері, а на суші? Ні, не можна. Адже що потрібно для розвитку сонячної енергетики? Сонце чи хоча б денне світло - і великі площі. З другим у щільнонаселеній Німеччині та вже тим більше у сусідніх Нідерландах погано. Багато дахів житлових будинків, промислових будівель чи будівель на фермах тут давно вже вкриті фотоелектричними панелями, але для великих сонячних електростанцій місця бракує. Не вирубувати ж для цього ліси! Використовувати великі сільськогосподарські угіддя теж недоцільно - і почасти просто дуже дорого.

Так зблизька виглядає плавуча СЕС

Тому виникла ідея: а чому б не використати водойми? Ні, не мальовничі озера посеред незайманої природи чи в місцях відпочинку, а технічні водойми, які виникли на місці колишніх вугільних розрізів та інших кар'єрів? Тим більше, купатися у них, як правило, з міркувань безпеки заборонено. За підрахунками Інституту сонячних енергетичних систем Товариства імені Фраунгофера (Fraunhofer ISE), у Німеччині налічується близько 500 подібних штучних озер, на яких можна було б встановити близько 2,74 гігавата генеруючих потужностей. Це відповідало б приблизно двом-трьом енергоблокам атомної електростанції.

Фірма BayWa r.e. зробила ставку на плавучу фотовольтаїку

Саме на одному з таких виритих озер виробник піску та гравію Hülskens і розташував свою електростанцію розміром 150 на 50 метрів. Її розробив німецький багатопрофільний концерн BayWa, конкретно - його дочірня фірма BayWa r.e., яка спеціалізується на відновлюваній енергетиці. Вона визнає, що плавучі варіанти сонячних енергоустановок поки що коштують дорожче за звичайні, але й указує на їхні переваги: набагато менше конфліктів через використання площі, дія сонця протягом дня зазвичай дещо триваліша, ніж на суші, до того ж, близькість води сприяє охолодженню панелей.

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2019 року BayWa r.e. уже здала в експлуатацію установку аналогічної потужності в містечку Ренхен на південному заході ФРН: там теж її замовив виробник піску та гравію. Дві третини виробленої електроенергії використовує його техніка, третину, зазвичай по вихідних, він продає місцевій енергокомпанії.

Плавуча СЕС у Швейцарських Альпах

Глобальний директор сонячний проєктів компанії BayWa r.e. Бенедикт Ортманн (Benedikt Ortmann), не сумнівається, що плавучій фотовольтаїці (floating PV) належить посісти важливе місце серед технологій використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). "У плавучих сонячних установок великий потенціал, цей напрям починає набирати обертів усюди в світі", - заявляє і пресслужба німецького енергетичного концерну RWE.

Найбільшу в Європі електростанцію будували лише сім тижнів

Він добуває у Німеччині буре вугілля у відкритий спосіб, однак ФРН найпізніше до 2038 року відмовиться від використання вугілля в електроенергетиці, тож у найближчому майбутньому на RWE чекає велика програма з рекультивації своїх вугільних розрізів та, зокрема, перевтілення їх на кар'єрні озера. Розміщуючи там плавучі сонячні енергоустановки, концерн вирішив би одразу два завдання: розширював би дедалі важливіше для його бізнесу виробництво відновлюваної енергії - та створював би на цих електростанціях робочі місця для вугільників, які звільнятимуться.

Найбільші у світі плавучі СЕС - у Китаї

У Нідерландах немає великих вугільних розрізів. Але у них натомість і без того дуже багато найрізноманітніших штучних та природних водойм, і немалу частку з них можна було б використовувати для розміщення плавучих сонячних електростанцій, що останнім часом і відбувається, причому прискореними темпами.

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Так, 2019 року лише BayWa r.e. побудувала у Нідерландах сім великих плавучих сонячних електростанцій сумарною потужністю орієнтовно 80 мегават, які у квітні цього року продала місцевим клієнтам. А у липні 2020 року компанія передала замовнику споруджену, за її даними, лише за сім тижнів установку поблизу міста Зволле, яка забезпечує електроенергією 7200 домогосподарств. Її потужність - 27 мегават, вона складається з 73 тисяч сонячних батарей та 13 плавучих трансформаторів. BayWa r.e. наголошує, що це найбільший подібний проєкт за межами Китаю.

Альтернативні ландшафти Німеччини Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.

Альтернативні ландшафти Німеччини Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.

Альтернативні ландшафти Німеччини Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.

Альтернативні ландшафти Німеччини Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.

Альтернативні ландшафти Німеччини Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.

Альтернативні ландшафти Німеччини Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.

Альтернативні ландшафти Німеччини Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.

Альтернативні ландшафти Німеччини Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.

Альтернативні ландшафти Німеччини Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.

Альтернативні ландшафти Німеччини Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.

Альтернативні ландшафти Німеччини Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.

Альтернативні ландшафти Німеччини Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.

Альтернативні ландшафти Німеччини Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.

Альтернативні ландшафти Німеччини Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.

Альтернативні ландшафти Німеччини Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.

Альтернативні ландшафти Німеччини Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.

Альтернативні ландшафти Німеччини Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.

Альтернативні ландшафти Німеччини Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.

Альтернативні ландшафти Німеччини Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.

Альтернативні ландшафти Німеччини Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти. Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний

