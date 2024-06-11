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Пісторіус оголосив передачу Україні 100 ракет для Patriot

Дмитро Шварц
11 червня 2024 р.

Оголошення додаткової поставки міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав "справою серця".

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ЗРК Patriot
ЗРК PatriotФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) оголосив постачання Україні додатково 100 зенітних ракет для системи протиповітряної оборони Patriot. Це було "справою серця" оголосити  додаткову поставку, сказав міністр під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні у вівторок, 11 червня. 

Останніми днями в Україну були доставлені 32 ракети, зазначив міністр оборони Німеччини. 

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