Пісторіус не проти, аби іноземці служили в Бундесвері

У правлячій партії ВДП і опозиційному блоці ХДС/ХСС також готові розглянути можливість брати на військову службу осіб без німецького громадянства.

Для того, аби розв'язати в Німеччині проблему нестачі військовослужбовців, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) готовий розглянути ідею прийому на військову службу людей без німецького громадянства, повідомила газета Rhenische Post у неділю, 21 січня. "Ми стали б не першими збройними силами в Європі, які так чинять, - цитує видання міністра. - У країні є люди, які живуть у Німеччині в другому або третьому поколінні, але поки що не мають німецького громадянства".

Зазначається, що подібну ініціативу не відкидають і правляча "Вільна демократична партія" (ВДП), і блок "Християнсько-демократичний союз"/"Християнсько-соціальний союз" (ХДС/ХСС), який перебуває зараз в опозиції.

"У пошуках підходящих молодих людей, готових до служби в лавах Бундесверу, ми повинні бути в принципі готові думати в набагато більш європейських масштабах, - заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). - До цього питання належить і думка про те, щоб солдати без німецького паспорта могли швидше отримати його через службу в Бундесвері".

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Зі свого боку експерт з питань оборони фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) зазначив, що вважає таку ідею "правильною в принципі". "Однак важливо те, як її будуть реалізовувати", - додав він. "Чи буде така можливість надана тільки громадянам країн ЄС і НАТО або й іншим теж? Чи необхідне для цього вільне володіння німецькою мовою?" - перерахував Вадефуль питання, які виникають у нього, у бесіді з Rheinische Post.

Пісторіус про боєздатність Бундесверу

Водночас Йоганн Вадефуль розкритикував міністра оборони Пісторіуса за відсутність конкретики: "Борис Пісторіус вкотре виклав в інтерв'ю ідею, не конкретизувавши її. Однак він - відповідальний міністр, а не ходячий ярмарок ідей або просто джерело ключових слів, а отже, він має бути більш конкретним".

Між тим агентство AFP нагадує, що в міноборони ФРН зараз перевіряють, чи можливо досягти мети, поставленої ще до вступу Пісторіуса на посаду міністра оборони, і довести чисельність збройних сил країни до 203 тисяч людей. Наразі в Бундесвері служать 181,6 тисячі людей. Крім того, там працевлаштовані близько 81,6 тисячі цивільних службовців. На цьому тлі в Німеччині обговорюють можливість повернення до загального військового обов'язку.

19 січня Бундестаг проголосував за закон про спрощене надання громадянства ФРН. Зокрема, іноземцям тепер не обов'язково відмовлятися від свого першого громадянства, щоб отримати німецький паспорт.

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