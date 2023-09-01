Малярчук вручили австрійську премію імені Теодора Крамера

Письменницю з України, яка з 2011 року живе у Відні, Таню Малярчук відзначено австрійською премією імені Теодора Крамера.

Українській письменниці Тані Малярчук, яка з 2011 року живе в Австрії, вручили австрійську літературну премію імені Теодора Крамера (Theodor Kramer) за літературну діяльність у спротиві та екзилі. Церемонія вручення відбулася у п'ятницю, 1 вересня, в австрійській громаді Нідерголлабрунн, місці народження австрійського поета Теодора Крамера, іменем якого названо премію. Грошовий еквівалент нагороди - вісім тисяч євро.

Журі відзначило її як авторку, що "ставить запитання, у який час ми живемо, яка за допомогою літературних та есеїстичних засобів хоче розпізнати і показати правду про нього". Засноване 1984 року австрійське Товариство імені Теодора Крамера з 2001 року вручає премію за літературну діяльність у спротиві та в екзилі. Ця винагорода має відзначати не лише літературну якість творчості, а й позицію та долю літератора, зазначається на сайті Товариства імені Теодора Крамера.

Попередні премії Малярчук

Як повідомлялося, торік Таня Малярчук отримала німецьку літературну премію Узедома (Usedomer Literaturpreis) за 2022 рік за книгу "Синій кит пам'яті" (Blauwal der Erinnerung, оригінальна назва - "Забуття"). У романі переплітаються дві сюжетні лінії: історична та сучасна. Перша присвячена життю історика та філософа В'ячеслава Липинського, який вважається теоретиком "українського консерватизму". Друга - сучасній дослідниці долі Липинського, яка шукає шлях до себе.

2018 року Малярчук стала лауреаткою престижної премії імені Інґеборґ Бахман (Ingeborg Bachmann). Тоді журі відзначило її оповідання "Жаби у морі", в якому йдеться про дружбу емігранта з України та старої австрійки.

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Таня Малярчук народилася в Івано-Франківську у 1983 році. Освіту за фахом "філологія" здобула в Прикарпатському університеті імені Стефаника. З 2011 року письменниця живе в австрійському Відні. Її твори перекладені англійською, білоруською, німецькою, польською, румунською та чеською мовами.