Українська письменниця Таня Малярчук отримала літературну премію у Німеччині

Українська письменниця Таня Малярчук отримала літературну премію Узедома (Usedomer Literaturpreis) за 2022 рік за книгу "Синій кит пам'яті" (Blauwal der Erinnerung, оригінальна назва - "Забуття"). Церемонія вручення відбулася у суботу, 30 квітня, у комуні Герінгсдорф у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія.
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Авторка ставить "екзистенційні питання щодо власної ідентичності" та ідентичності України, зазначив німецький історик, фахівець із Центральної та Східної Європи, Андреас Коссерт (Andreas Kossert).
Сама Малярчук зізналася, що на острові Узедом до неї нарешті "повернувся сон", порушений через події в Україні, і "уві сні вона бачила війну". "Війна уві сні так само нестерпна, як і наяву", - сказала річна письменниця.
"Його життя було суцільним рухом проти вітру"
"Синій кит пам'яті" (Blauwal der Erinnerung, оригінальна назва - "Забуття")
У романі переплітаються дві сюжетні лінії: історична та сучасна. Перша присвячена життю історика та філософа В'ячеслава Липинського, який вважається ідеологом "українського консерватизму". Друга - сучасній дослідниці долі Липинського, яка шукає шлях до себе.
"В'ячеслав Липинський - український історик польського походження, філософ та політик-невдаха, засновник українського монархізму. Його життя було суцільним рухом проти вітру, жертвою заради ідеї. Але й ним поживився синій кит української пам'яті", - раніше розповідала авторка про ідею твору.
Літературна премія Узедома передбачає грошову виплату у розмірі 5000 євро. Узедом - острів у Балтійському морі, яким проходить кордон між Німеччиною та Польщею.
Лауреатка престижної премії імені Інґеборґ Бахман
2018 року Малярчук стала лауреаткою престижної премії імені Інґеборґ Бахман (Ingeborg-Bachmann-Preis). Сума грошової винагороди склала 25 000 євро.
Тоді журі відзначило твір "Жаби у морі". У ньому Малярчук торкнулася теми відсутності інтересу молодого покоління до літніх родичів, а також проблеми соціальної нерівності та ксенофобії у суспільстві.
Таня Малярчук народилася в Івано-Франківську у 1983 році. Її твори перекладені англійською, білоруською, німецькою, польською, румунською, російською та чеською мовами. З 2011 року письменниця мешкає у Відні.
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Таня Малярчук
Письменниця з Івано-Франківська від 2011 року живе у Відні. Євромайдан і війна на Донбасі, які на Заході охрестили "українською кризою", в рази збільшили медійну увагу до України. Таня Малярчук, яка в Україні більше відома художніми творами, як-то "Звірослов" або "Біографія випадкового чуда", часто репрезентує український голос на шпальтах німецьких ЗМІ. Німецькою вийшли вже три книжки авторки.
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Народився у Кам'янці-Подільському, нині мешкає під Києвом. Поет, прозаїк і перекладач є ще й відомим українським блогером із чисельною Facebook-"паствою". Його пости й тексти стають справжніми інтелектуальними пригодами для читачів та викликають неабиякий резонанс. Автор поетичних збірок, а також прозових видань, до яких, зокрема, входять авторські колонки.
Автор: Інна Завгородня