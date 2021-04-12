Після руйнування будинку Уткіна: мінкульт хоче покращити захист архітектурних пам'яток

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про внесення до Верховної Ради законопроєкту про запобігання руйнуванню і знищенню нерухомої культурної спадщини. Про це урядовець написав у понеділок, 12 квітня, у своєму Telegram-каналі.

За словами Ткаченка, цей законопроєкт (№ 4561) уже зареєстровано у парламенті. У ньому передбачено зміни до законодавчих актів щодо впорядкування культурної спадщини і повноважень місцевої влади в цьому питанні та щодо відповідальності за знищення або пошкодження культурної спадщини, пояснив міністр.

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Він також різко засудив знесення історичної будівлі Уткіна у Києві. "Знесення історичної будівлі купця Уткіна в Києві - варварство. Тим більше, що ця будівля, згідно з історико-архітектурним опорним планом міста, входить до історичного ареалу забудови міста", - написав Ткаченко.

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На думку Ткаченко, те, що таке могло статися, говорить про системну проблему з хаотичною забудовою і знищенням історичних цінностей. "Правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав "дозвіл" на знищення історичної будівлі. Тому що готелів і покерних клубів у Києві стає все більше, а ось того, чим столиця пишалася століттями, - все менше", - додав Ткаченко.

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Напередодні у Київській міській прокуратурі повідомили, що за фактом демонтажу будинку Уткіна в Києві розпочато кримінальне провадження.