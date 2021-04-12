 Після руйнування будинку Уткіна: мінкульт хоче покращити захист архітектурних пам′яток | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2021

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Новини

Після руйнування будинку Уткіна: мінкульт хоче покращити захист архітектурних пам'яток

Розроблений мінкультом законопроєкт передбачає зміну механізмів захисту історико-архітектурної спадщини в містах України, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Залишки будівлі Уткіна у Києві

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав знесення будівлі Уткіна у Києві (на фото) "варварством"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про внесення до Верховної Ради законопроєкту про запобігання руйнуванню і знищенню нерухомої культурної спадщини. Про це урядовець написав у понеділок, 12 квітня, у своєму Telegram-каналі.

За словами Ткаченка, цей законопроєкт (№ 4561) уже зареєстровано у парламенті. У ньому передбачено зміни до законодавчих актів щодо впорядкування культурної спадщини і повноважень місцевої влади в цьому питанні та щодо відповідальності за знищення або пошкодження культурної спадщини, пояснив міністр.

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Він також різко засудив знесення історичної будівлі Уткіна у Києві. "Знесення історичної будівлі купця Уткіна в Києві - варварство. Тим більше, що ця будівля, згідно з історико-архітектурним опорним планом міста, входить до історичного ареалу забудови міста", - написав Ткаченко.

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На думку Ткаченко, те, що таке могло статися, говорить про системну проблему з хаотичною забудовою і знищенням історичних цінностей. "Правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав "дозвіл" на знищення історичної будівлі. Тому що готелів і покерних клубів у Києві стає все більше, а ось того, чим столиця пишалася століттями, - все менше", - додав Ткаченко.

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Напередодні у Київській міській прокуратурі повідомили, що за фактом демонтажу будинку Уткіна в Києві розпочато кримінальне провадження. 

  • Понад 200 занедбаних будівель

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Понад 200 занедбаних будівель

    У Києві, відповідно до Реєстру пам'яток та історії та культури,що склали волонтери, у занедбаному стані перебуває більше двохсот історичних будинків. Попри те, що вони є пам’ятками архітектури, нові власники навмисно доводять їх до руйнувань, аби заволодіти дорогою землею під цими будинками. За останні двадцять років Київ безповоротно втратив сто пам'яток архітектури.

  • Спонтанна пожежа

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Спонтанна" пожежа

    Цю будівлю на Хрещатику було побудовано у 1874 році як готель"Кане". Після Другої світової війни у будинку відкрили Центральний гастроном , який проіснував до 2004 року. Потім землю купило ТОВ "АБ Інвестиції та розвиток" для зведення 10-поверхового торговельного комплексу. Від власника вимагали зберегти фасад. Але тепер внаслідок пожежі будівля вигоріла.

  • Куди не кинься - занедбано

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Куди не кинься - занедбано

    Особняк з XIX століття на Великій Житомирській, 28, де мешкав вчений-мікробіолог Данило Заболотний. Зараз і він у занедбаному стані.

  • Будинок зі зміями

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Будинок зі зміями"

    "Будинок зі зміями" на Великій Житомирській, 32, архітектора Ледоховського. Один із найкрасивіших будинків у Києві, він був збудований на початку 20-го століття. Зараз пам'ятка перебуває в приватних руках і... аварійному стані. Активісти вважають, що власник навмисне домагається руйнування будинку, тому подали до суду, аби скасувати право власності. Перше засідання заплановане на серпень.

  • Будинок на Грушевського, 4б

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Сквот як порятунок

    Будинок на Грушевського, 4б, є прикладом первинної забудови вулиці. На початку 2000-х років фірма "Грааль" виграла конкурс на реконструкцію Європейської площі і почала скуповувати квартири у прилеглих будинках. Згодом фірма отримала дозвіл на знесення цієї будівлі. Та між тим у ньому заснували сквот. Тут працює кілька молодіжних організацій. Вони не збираються віддавати її під знесення.

  • Будинок купця Новікова на Верхньому Валу

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Київський ренесанс"

    Будинок купця Новікова на Подолі - еклектична споруда в стилі "київського ренесансу", споруджена у 1893 році. Перебуває у власності АТЗТ "Консул". Власника зобов'язали провести реконструкцію, але він збанкрутів. Будинок стоїть у занедбаному стані. Київська міська прокуратура минулого року звернулася до Господарського суду міста з позовом щодо повернення будинку у власність територіальної громади.

  • Садиба на Волоській, 5/14

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Садиба на продаж

    Ця садиба на Волоській, 5/14, пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Належала представнику відомої родини підприємців, домовласників Дегтярьових. Зараз будинок руйнується. Ним володіє ТОВ ВКП "Поділ-бізнес". Воно зареєстроване саме в цьому закинутому будинку, тож знайти його представників не можуть навіть правоохоронці, хоча на фасаді висить банер "Продається" з номером телефону.

    Автор: Лілія Гришко


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