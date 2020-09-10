 Після рішення суду Дюссельдорф скасував загальний обов′язок носити маски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

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Новини

Після рішення суду Дюссельдорф скасував загальний обов'язок носити маски

Суд у Дюссельдорфі назвав неправомірним розпорядження носити маски скрізь у місті. У відповідь влада міста скасувала старі правила і пообіцяла оприлюднити нові.

Плакат із нагадуванням необхідності носіння масок у Дюссельдорфі

Плакат із нагадуванням необхідності носіння масок у Дюссельдорфі

Влада німецького міста Дюссельдорф, яке є столицею найбільш густонаселеної федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, у понеділок, 9 листопада, скасувала обов'язкове носіння захисних масок на вулицях.

До такого рішення мерія міста вдалася після того, як адміністративний суд Дюссельдорфа визнав неправомірним запровадження обов'язкового носіння масок, задовольнивши відповідний позов. І хоча рішення суду, ухвалене також у понеділок, стосувалося лише позивача, влада Дюссельдорфа вирішила скасувати обов'язкове носіння масок.

Обов'язок носити маски на вулицях Дюссельдорфа, у зв'язку зі стрімким зростанням кількості випадків інфікування коронавірусом, набув чинності минулої середи, 4 листопада.

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Розглядаючи позов мешканця міста, адмінсуд Дюссельдорфа вирішив, що розпорядження місцевої влади про носіння масок є "нечітким" й позивач, мовляв, не знає, де і коли діє обов'язок носити маску у місті. У розпорядженні адміністрації міста, зокрема, йшлося, що носити маску необхідно скрізь, якщо неможливо забезпечити принаймні п'ять метрів дистанції до найближчих перехожих. Враховуючи, що офіційно у ФРН діє рекомендація про дотримання мінімальної соціальної дистанції у півтора метри, суд зауважив, що є незрозумілим, на яких даних базується обов'язок дотримуватися дистанції у п'ять метрів у Дюссельдорфі.

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У мерії міста наголосили, що поважають рішення суду, й анонсували, що вже у вівторок, 10 листопада, оприлюднять нові правила щодо носіння масок. Які зміни будуть внесені до розпорядження, наразі невідомо.

Станом на ранок 9 листопада у ФРН з початку епідемії коронавірусу було офіційно підтверджено понад 670 тисяч випадків інфікування на SARS-Cov-2, кількість летальних випадків становить 11 352.

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