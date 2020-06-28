Після провалу на місцевих виборах: уряд Франції пішов у відставку

Французький уряд йде у відставку у повному складі. Про це йдеться у повідомлені Єлисейського палацу, опублікованому у п'ятницю, 3 липня.

Згідно з повідомленням, президент Франції Еммануель Макрон вже прийняв заяву про відставку, яку йому передав очільник уряду Едуар Філіпп. Втім, останній виконуватиме обов'язки голови уряду щонайменше до формування нового кабінету міністрів.

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Макрон натякав на перезавантаження уряду

У повідомленні Єлисейського палацу не повідомляється, чи має Макрон намір запропонувати Філіппу місце в наступному уряді. Однак прем'єр-міністр на минулих вихідних переміг на виборах мера міста Гавр. Хоча, попри участь у виборах, він говорив, що збирається залишатися на посаді голови уряду, допоки Макрон буде задоволений його роботою.

Втім вже тоді французькі ЗМІ повідомляли про бажання президента Франції переформатувати уряд на тлі кризи, яку спричинила пандемія COVID-19, аби зробити його більш "зеленим" та соціально орієнтованим. Після невдачі, яку партія Макрона "Республіка на марші" зазнала на місцевих виборах, які відбулися у Франції минулої неділі, ці обговорення тільки посилилися.