 Pink вилікувалась від Covid-19 та пожертвувала мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

Pink вилікувалась від Covid-19 та пожертвувала мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом

Співачка повідомила, що коронавірус в неї виявилии завдяки тому, що, "на щастя", лікар мав доступ до тестів. Вона закликала зробити тестування на Sars-CoV-2 більш доступним.

Pink

Pink

Американська співачка Pink одужала від коронавірусу. Про це вона повідомила у своєму Instagram у суботу, 4 квітня. Симптоми хвороби в неї та її трирічного сина з'явились два тижні тому. "На щастя, наш лікар мав доступ до тестів, і мій показав позитивний результат", - написала співачка.

Кілька днів тому вона отримала результат повторного тесту, який був негативним. "Це пародія та неспроможність нашого уряду зробити тестування більш доступним. Люди повинні знати, що хвороба уражає молодих і старих, здорових і хворих, багатих і бідних", - наголосила Pink. Вона закликала зробити тестування на коронавірус безкоштовним та доступним.

Співачка пожертвувала 500 тисяч доларів у Фонд надзвичайних ситуацій Університетської лікарні Temple у Філадельфії та ще 500 тисяч у Фонд для боротьби з коронавірусом у Лос-Анджелесі.

Як повідомлялось, зараз США посідають перше місце за кількістю хворих на коронавірус. Загалом на Sars-CoV-2 у країні заразились понад 278 тисяч людей, померли від хвороби 7159.

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