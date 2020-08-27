Підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині взяли під варту

Київський районний суд Харкова у неділю, 30 серпня, закінчив обирати запобіжний захід для 16 осіб, які підозрюються у нападі на автобус з пасажирами на автошляху Київ-Харків поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області. "Відносно всіх підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, на 60 днів", - йдеться у повідомленні на сайті суду.

Нагадаємо, що 27 серпня поблизу міста Люботин Харківської області на автодорозі зловмисники автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО "За життя", одним з лідерів якого є нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива, та змусили його зупинитися. Нападники обстріляли мікроавтобус з травматичної зброї, а потім зникли на своєму автомобілі. Внаслідок стрілянини четверо людей отримали поранення та були доправлені до лікарні.

Того ж вечора поліція затримала 14 осіб у Красноградському районі Харківської області. 28 серпня було затримано ще дві особи, яких підозрюють у причетності до нападу.