 На Харківщині розстріляли автобус, нападників затримали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Новини

На Харківщині розстріляли автобус, нападників затримали

В автобусі перебували представники ГО "За життя". Співзасновник руху Ілля Кива стверджує, що напад влаштували активісти "Нацкорпусу" та "Азову". Там причетність заперечують.

На Харківщині поліція затримала нападників, які розстріляли мікроавтобус

Унаслідок стрілянини в районі Люботина Харківської області в четвер, 27 серпня, дві людини отримали поранення, повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

"Поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО "За життя", та змусили його зупинитися", - повідомляє поліція.

"Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшло кілька осіб і з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі. У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає", - уточнили правоохоронці.

Перед цим про напад на мікроавтобус заявив народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива. Він навів зовсім іншу інформацію, ніж поліція. За його словами, нападники обстріляли автобус з автоматичної зброї, внаслідок чого є загиблі. Крім того, Ківа стверджує, що кількох людей викрали. У своєму дописі на Facebook політик звинуватив у нападі "Національний корпус" і "Азов".

У партії "Національний корпус" і в полку "Азов" одразу ж опублікували заяву, де стверджують про свою непричетність до подій у Харківській області.

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Аваков повідомив про затримання нападників

Згодом глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter повідомив про затримання нападників. Своє повідомлення він проілюстрував фотографією з затриманими.

"Зайки" в ряд - затримані з м'язами і без мізків, які стріляли у таких самих, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі поранення, але на кожного з тих, хто бере участь у цих провокаціях, очікує жорстка ракція", - написав Аваков.

 

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