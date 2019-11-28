На Харківщині розстріляли автобус, нападників затримали

Унаслідок стрілянини в районі Люботина Харківської області в четвер, 27 серпня, дві людини отримали поранення, повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

"Поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем Mitsubishi заблокували рух мікроавтобуса Mercedes, у якому перебували представники ГО "За життя", та змусили його зупинитися", - повідомляє поліція.

"Після цього з автомобіля Mitsubishi вийшло кілька осіб і з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі. У результаті пострілів двоє активістів згаданої громадської організації отримали поранення, їм надається медична допомога. Людей, взятих у заручники немає", - уточнили правоохоронці.

Перед цим про напад на мікроавтобус заявив народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива. Він навів зовсім іншу інформацію, ніж поліція. За його словами, нападники обстріляли автобус з автоматичної зброї, внаслідок чого є загиблі. Крім того, Ківа стверджує, що кількох людей викрали. У своєму дописі на Facebook політик звинуватив у нападі "Національний корпус" і "Азов".

У партії "Національний корпус" і в полку "Азов" одразу ж опублікували заяву, де стверджують про свою непричетність до подій у Харківській області.

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Аваков повідомив про затримання нападників

Згодом глава МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter повідомив про затримання нападників. Своє повідомлення він проілюстрував фотографією з затриманими.

"Зайки" в ряд - затримані з м'язами і без мізків, які стріляли у таких самих, які їхали з політичних гастролей. Ніхто не загинув, легкі поранення, але на кожного з тих, хто бере участь у цих провокаціях, очікує жорстка ракція", - написав Аваков.