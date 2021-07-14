Підозрюваного у хабарництві голову Харківської облради звільняють під заставу

Вищий антикорупційний суд у четвер, 5 серпня, обрав для голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна, підозрюваного в отриманні одного мільйона гривень хабаря, запобіжний захід у вигляді застави в майже три мільйони гривень, повідомляє агенція "Українські новини". Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка просила для Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі чотири мільйони гривень.

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Чиновник має внести заставу протягом п'яти днів, після чого здати закордонний паспорт і не виїжджати з Харкова без дозволу відповідних органів.

Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну НАБУ повідомило про підозру в отриманні хабаря в 1,05 мільйона гривень. За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є облрада Харківщини. Упродовж першого півріччя 2021 року посадовці, за даними НАБУ, отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.