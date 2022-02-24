П'ята доба війни: опір України та солідарність світу (фотогалерея)

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Плани Росії швидкого захопити Україну, очевидно, виконати не вдалося. Тут ми зібрали фотографії двох-трьох минулих днів.
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