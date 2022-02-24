 П′ята доба війни: опір України та солідарність світу (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.02.2022

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Політика й суспільство

П'ята доба війни: опір України та солідарність світу (фотогалерея)

Плани Росії швидкого захопити Україну, очевидно, виконати не вдалося. Тут ми зібрали фотографії двох-трьох минулих днів.

  • Львів

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Пішла п'ята доба з початку воєнної агресії Росії в Україні. Плани швидкого захоплення сусідньої держави, очевидно, виконати не вдалося. Тут ми зібрали фотографії двох-трьох минулих днів. Добровольці у Львові готують пляшки із запалювальною сумішшю, 27 лютого.

  • Харків

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Палаюча російська військова техніка у Харкові, 27 лютого. Місто продовжує чинити опір агресорам.

  • Гомель

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Перші кадри початку переговорів між представниками України та Росії у Гомельській області, 28 лютого. Подробиці розвитку - в новинах DW.

  • Білгород

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Перекидання російської військової техніки до кордону з Україною в районі Білгорода, 28 лютого. На фото - самохідна гармата 2С7 "Півонія".

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Брати Віталій та Володимир Кличко у міській мерії української столиці координують оборону Києва, 27 лютого.

  • Іванків

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Колона російської техніки біля Іванкова рухається у бік української столиці. Супутникова фотографія, 27 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Службовці сил безпеки у Києві перевіряють підозрілі легкові автомобілі в пошуку ймовірних диверсантів, 28 лютого.

  • Гостомель

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Супутникова фотографія аеропорту в Гостомелі під Києвом, де було знищено найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", 27 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Озброєні учасники сил територіальної оборони в мерії Києва.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Палаючий нафтовий склад під Києвом, 27 лютого.

  • Львів

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Немовля спить серед біженців на вокзалі у Львові, 28 лютого. Далі - фото акцій солідарності та інших важливих подій, пов'язаних із війною в Україні.

  • Кельн

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Голуби миру - на антивоєнній демонстрації, організованій у Кельні в понеділок, 28 лютого, замість традиційної карнавальної ходи. Зображення закривавленого голуба - на держаку з прапором Російської Федерації.

  • Подавись! - антивоєнна композиція на акції протесту в Дюссельдорфі, 28 лютого.

    Війна в Україні - 28.02.2022

    "Подавись!" - антивоєнна композиція на акції протесту в Дюссельдорфі, 28 лютого.

  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

    На антивоєнну демонстрацію біля Бранденбурзьких воріт у Берліні в неділю вийшло понад 100 тисяч людей. Акції на підтримку України проходили та відбуваються у багатьох містах країни.

  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Історичний момент. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає з урядовою заявою у Бундестазі про новий курс щодо політики безпеки на тлі агресії Росії проти України, 27 лютого.

  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Колишній президент ФРН Йоахім Гаук висловлює підтримку послу України в Німеччині Андрію Мельнику на трибуні гостей у залі засідань Бундестагу в неділю, 27 лютого. Більшість депутатів парламенту вітали українського посла, вставши зі своїх місць, тривалими оплесками.

  • Автобан A 45 у Німеччині

    Війна в Україні - 28.02.2022

    "Будуймо мости!" - напис на мосту автобану A 45, що підлягає знесенню, і вже виведеному з експлуатації в Німеччині.

  • Ніагарський водоспад

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Ніагарський водоспад на кордоні США та Канади - в кольорах українського прапора, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


  • Львів

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Пішла п'ята доба з початку воєнної агресії Росії в Україні. Плани швидкого захоплення сусідньої держави, очевидно, виконати не вдалося. Тут ми зібрали фотографії двох-трьох минулих днів. Добровольці у Львові готують пляшки із запалювальною сумішшю, 27 лютого.

  • Харків

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Палаюча російська військова техніка у Харкові, 27 лютого. Місто продовжує чинити опір агресорам.

  • Гомель

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Перші кадри початку переговорів між представниками України та Росії у Гомельській області, 28 лютого. Подробиці розвитку - в новинах DW.

  • Білгород

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Перекидання російської військової техніки до кордону з Україною в районі Білгорода, 28 лютого. На фото - самохідна гармата 2С7 "Півонія".

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Брати Віталій та Володимир Кличко у міській мерії української столиці координують оборону Києва, 27 лютого.

  • Іванків

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Колона російської техніки біля Іванкова рухається у бік української столиці. Супутникова фотографія, 27 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Службовці сил безпеки у Києві перевіряють підозрілі легкові автомобілі в пошуку ймовірних диверсантів, 28 лютого.

  • Гостомель

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Супутникова фотографія аеропорту в Гостомелі під Києвом, де було знищено найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", 27 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Озброєні учасники сил територіальної оборони в мерії Києва.

  • Київ

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Палаючий нафтовий склад під Києвом, 27 лютого.

  • Львів

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Немовля спить серед біженців на вокзалі у Львові, 28 лютого. Далі - фото акцій солідарності та інших важливих подій, пов'язаних із війною в Україні.

  • Кельн

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Голуби миру - на антивоєнній демонстрації, організованій у Кельні в понеділок, 28 лютого, замість традиційної карнавальної ходи. Зображення закривавленого голуба - на держаку з прапором Російської Федерації.

  • Подавись! - антивоєнна композиція на акції протесту в Дюссельдорфі, 28 лютого.

    Війна в Україні - 28.02.2022

    "Подавись!" - антивоєнна композиція на акції протесту в Дюссельдорфі, 28 лютого.

  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

    На антивоєнну демонстрацію біля Бранденбурзьких воріт у Берліні в неділю вийшло понад 100 тисяч людей. Акції на підтримку України проходили та відбуваються у багатьох містах країни.

  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Історичний момент. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає з урядовою заявою у Бундестазі про новий курс щодо політики безпеки на тлі агресії Росії проти України, 27 лютого.

  • Берлін

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Колишній президент ФРН Йоахім Гаук висловлює підтримку послу України в Німеччині Андрію Мельнику на трибуні гостей у залі засідань Бундестагу в неділю, 27 лютого. Більшість депутатів парламенту вітали українського посла, вставши зі своїх місць, тривалими оплесками.

  • Автобан A 45 у Німеччині

    Війна в Україні - 28.02.2022

    "Будуймо мости!" - напис на мосту автобану A 45, що підлягає знесенню, і вже виведеному з експлуатації в Німеччині.

  • Ніагарський водоспад

    Війна в Україні - 28.02.2022

    Ніагарський водоспад на кордоні США та Канади - в кольорах українського прапора, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


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