ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі

Єврокомісія дозволила об'єднатися двом автовиробникам та створити компанію Stellantis. На її думку, поява четвертого за величиною автомобільного концерна у світі не призведе до порушення конкуренції на ринку.