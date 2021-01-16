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Peugeot

Peugeot - французький виробник автомобілів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Peugeot".

Французька автомобільна фірма Peugeot входить до складу французької компанії Groupe PSA. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу

Fiat Chrysler та PSA об'єдналися в один з найбільших автоконцернів світу 16.01.2021

Компанія Stellantis, яка виникла внаслідок злиття Fiat Chrysler та Peugeot S.A, стане одним з найбільших автовиробників світу. Вона випускатиме автомобілі 14-ти марок.

ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі

ЄК дозволила створити один з найбільших автоконцернів у світі 21.12.2020

Єврокомісія дозволила об'єднатися двом автовиробникам та створити компанію Stellantis. На її думку, поява четвертого за величиною автомобільного концерна у світі не призведе до порушення конкуренції на ринку.
Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття 18.12.2019

Автовиробники PSA Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття. Компанії хочуть створити четвертого за величиною автовиробника у світі, його назва ще невідома.
Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття

Fiat Chrysler і Peugeot SA почали офіційні переговори про злиття 31.10.2019

В результаті злиття з'явиться четверта в світі за потужністю автогрупа. FCA і PSA розраховують, що злиття дозволить їм вирішити і внутрішні проблеми.
В ЄС у 2017-му продано рекордну за останні 10 років кількість нових авто

В ЄС у 2017-му продано рекордну за останні 10 років кількість нових авто 17.01.2018

У минулому році в Європейському Союзі продано рекордну за останнє десятиріччя кількість нових автомобілів - понад 15 мільйонів. Лідером ринку залишається німецька Volkswagen Group.
У концерні Opel відбулася зміна керівництва

У концерні Opel відбулася зміна керівництва 12.06.2017

Замість Карла-Томаса Ноймана німецький автоконцерн очолить Міхаель Лошеллер, який обіймав посаду директора з фінансів. Нойман залишиться в правлінні до переходу Opel до складу Groupe PSA.
Женевський автосалон: Peugeot 3008 оголосили автомобілем року

Женевський автосалон: Peugeot 3008 оголосили автомобілем року 06.03.2017

На автосалоні в Женеві автомобіль Peugeot 3008 назвали найкращим серед нових європейських авто за результатами голосування журналістів. Він випередив Alfa Romeo Giulia та Mercedes E-Class.

Французи купили Opel: подробиці угоди (06.03.2017) 06.03.2017

Французький концерн PSA Peugeot Citroën придбав Opel у американського General Motors за понад 2 мільярди євро. Що тепер буде з Opel?

Коментар: Що залишиться від Opel

Коментар: Що залишиться від Opel 06.03.2017

Німецький автовиробник Opel вкотре переживає буремні часи. Після купівлі компанії французький концерн PSA уже заявив про чемпіонські амбіції на авторинку Європи. Але реалізувати їх буде непросто, вважає Генрік Беме.
Як французький концерн виводитиме Opel в автомобільну Лігу чемпіонів?

Як французький концерн виводитиме Opel в автомобільну "Лігу чемпіонів"? 06.03.2017

Французький автогігант PSA після придбання Opel виношує грандіозні плани щодо легендарного німецького автобренда. У самій же Німеччині більше цікавляться майбутнім робочих місць.

Французький концерн PSA Peugeot Citroën купив Opel за 2,2 мільярда євро

Французький концерн PSA Peugeot Citroën купив Opel за 2,2 мільярда євро 06.03.2017

Придбавши Opel, PSA стане другим за розміром автоконцерном у Європі та поступатиметься лише німецькому Volkswagen.
Навіщо французам компанія Opel, якої позбавляється GM

Навіщо французам компанія Opel, якої позбавляється GM 16.02.2017

Американська корпорація General Motors неочікувано оголосила про намір продати збиткову німецьку дочку своєму прямому конкуренту - Peugeot Citroen. Німеччина обурена та стурбована.

Що залишиться німцям від Opel? (16.02.2017) 16.02.2017

General Motors раптово оголосила про намір продати Opel прямому конкуренту німецького автовиробника Peugeot Citroen. За майбутнє німецької марки може розпочатися запекла боротьба.

Берлін занепокоєний планами PSA Peugeot Citroën придбати Opel

Берлін занепокоєний планами PSA Peugeot Citroën придбати Opel 15.02.2017

Німецький уряд зацікавлений у збереженні заводів і понад 18 тисяч робочих місць, які Opel створив у Німеччині. Профільні міністерства проводять переговори з автовиробниками, повідомив речник німецького уряду.
Французький концерн PSA Peugeot Citroën вивчає можливість придбання Opel

Французький концерн PSA Peugeot Citroën вивчає можливість придбання Opel 14.02.2017

Opel входить до складу General Motors, проте є збитковим. Торік збитки GM в Європі становили 257 мільйонів доларів США. У 2009 році Opel намагалися купити росіяни.
Іран планує підписати контракти з Peugeot та Renault

Іран планує підписати контракти з Peugeot та Renault 27.01.2016

Президент Ірану Хасан Роухані зустрінеться у Парижі з президентом Франції Франсуа Олландом та підпише "важливі контракти" з автомобільними компаніями.
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