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Закон і правоУкраїна

Рада Європи назвала проблеми місць ув'язнення в Україні

Вікторія Власенко
26 квітня 2024 р.

Головні проблеми українських місць позбавлення волі - переповненість в'язниць та тюремна ієрархія. Звіт Ради Європи демонструє, що вдалося українській владі попри війну і що треба надалі змінювати.

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Місце ув'язнення - колючий дріт
Фото: Igor Burdyga/DW

Переповненість тюрем, неформальна ієрархія серед ув'язнених та незадовільний стан деяких тюремних будівель - головні проблеми, які існують у місцях позбавлення волі в Україні, і це - попри "значні зусилля з боку української влади", аби подолати ці проблеми. Такого висновку у своєму звіті за результатами візиту в Україну дійшли члени Комітету Ради Європи із запобігання тортурам і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT). Звіт було оприлюднено у п’ятницю, 25 квітня, у Страсбурзі.

Делегація СРТ в жовтні 2023 року вперше відвідала Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. І у своєму звіті комітет "відзначає значні зусилля української влади щодо забезпечення належних умов особам, позбавленим волі, у ці надзвичайно важкі часи", проте визнає, що деякі проблеми  продовжують викликати занепокоєння.

Затримані кажуть про коректну поведінку поліцейських

Однією з позитивних тенденцій є те, що переважна більшість осіб, які перебувають або нещодавно перебували під вартою в поліції і які поспілкувалися з членами делегації СРТ повідомили, що правоохоронці "поводилися з ними коректно". Комітет вважає це "результатом зусиль, докладених українською владою за останні роки для поліпшення поводження з особами, затриманими поліцією".

Проте члени делегації отримали скарги на жорстоке поводження, погрози і психологічний тиск під час затримання та в поліцейській установі безпосередньо перед допитом. Тому СРТ повторює свою рекомендацію українській владі "продовжувати впроваджувати політику "нульової терпимості" до жорстокого поводження з боку поліції".

Щодо ситуації з наданням затриманим доступу до послуг адвоката та лікаря, то "ситуація загалом поліпшилася" порівняно з візитом делегації СРТ до України 2017 року. Згідно з висновками звіту,  поліція, як правило, оперативно надавала відповідну інформацію у Центр безоплатної правової допомоги, а осіб, які перебували під вартою, опитували в присутності  адвокатів.

Експерти РЄ: Українські тюрми переповнені

Натомість тюрми в Україні, на думку авторів висновку, надалі залишаються переповненими. Водночас делегація не отримала скарг на жорстоке поводження персоналу щодо ув'язнених. "Переважна більшість опитаних стверджують, що співробітники ставляться до них коректно", - йдеться у звіті.

Занепокоєння правозахисників РЄ викликали факти існування "явища неформальної ієрархії між ув'язненими, котре залишається  поширеним в українській тюремній системі". Така неформальна система становить серйозні ризики для "осіб, які вважаються "приниженими", тобто опинилися в нижній частині цієї ієрархії". "Комітет закликає українську владу впровадити комплексну стратегію боротьби з насильством та залякуванням серед ув'язнених, а також подолати феномен неформальної ієрархії", - йдеться у звіті.

Незадовільний стан тюремних будівель

Проблемою для українських тюрем продовжує залишатися незадовільний стан самих будівель, "які роками не ремонтувалися". Особливо критична ситуація склалася в Одеському слідчому ізоляторі, де умови утримання переважної більшості ув'язнених, на думку членів делегації СТ, "можна назвати нелюдськими та такими, що принижують гідність".

У рамках візиту правозахисники РЄ відвідали також кілька військових ізоляторів ("гауптвахт"), де вони "не отримали скарг на жорстоке поводження персоналу із затриманими військовослужбовцями". Матеріальні умови утримання в цих закладах були загалом прийнятними, а доступ до медичних послуг - "адекватним", констатується у звіті.

У рамках візиту з 16 по 27 жовтня 2023 року делегація CPT відвідала поліцейські та тюремні установи, військові ізолятори у Вінниці, Львові, Києві, Житомирі, Одесі й Умані.

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