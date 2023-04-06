Звіт РЄ: Україна виконує рішення ЄСПЛ у складних умовах

Війна Росії проти України вплинула на загальний процес виконання країнами-членами Ради Європи (РЄ) рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). До такого висновку прийшли автори щорічного звіту Комітету міністрів РЄ (КМРЄ) щодо нагляду за виконанням вироків та рішення ЄСПЛ за 2022 рік, який було оприлюднено у четвер, 6 квітня.

Попри те, що російське вторгнення справило руйнівний вплив передусім на Україну, у РЄ позитивно оцінюються дії української влади, яка у 2022 році "продовжувала працювати над наглядом за виконанням рішень, винесених проти України, в надзвичайно складних умовах, демонструючи відданість системі Конвенції (Європейська конвенція з прав людини (ЄЕПЛ). – Ред.)".

Справи-2022: провокації поліції та порушення на виборах

У 2022 році до КМРЄ надійшло 145 нових рішень ЄСПЛ у справах проти України. Порушення з боку держави Україна, які були виявлені ЄСПЛ у 2022 році, стосувалися головним чином неспроможності національних судів розглянути належним чином скарги осіб щодо провокаційних незаконних дій поліції та порушень, що стосуються виборів, говориться у звіті. Серед рішень, імплементація яких триває ще з минулих років, - справи, пов'язані з недоліками судової реформи в Україні, відсутністю ефективного розслідування та неналежних умов тримання в ув'язненні чи під вартою. Загалом станом на 31 грудня 2022 року на контролі КМРЄ перебувало 715 рішень ЄСПЛ у справах проти України, з яких 67 було закрито.

У звіті також наголошується, що за минулий рік Комітет міністрів закрив нагляд за виконанням щодо 16 так званих лідируючих справ проти України, що на одну справу більше, ніж за минулий рік. Як відзначила керівниця відділу виконання рішень ЄСПЛ Клер Ові під час брифінгу, який відбувся у четвер, 6 квітня, лідируючі справи особливі тим, що вимагають від урядів країн змінювати законодавство, судову та адміністративну практику, вживати конкретних кроків для того, щоб уникнути подібних правопорушень у майбутньому. Виконання рішень саме на підставі показника лідируючих справ у КМРЄ вважають знаковими, "оскільки вони узгоджують та синхронізують функціонування національної правової системи з вимогами ЄКПЛ".

Ратифікація Стамбульської конвенції як бонус

Позитивно оцінений у звіті і факт ратифікації Україною Стамбульської конвенції, яка відбулася у червні минулого року. На думку Клер Ові, це стало "значним кроком вперед" у питанні виконання рішень ЄСПЛ. "Вимогами рішень ЄСПЛ ратифікація Стамбульської конвенції не передбачалася, але Україна пішла далі і підвищила планку виконання рішень ЄСПЛ, які стосуються домашнього насильства, ратифікувавши цю конвенцію", - сказала представниця РЄ.

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Окрім того, протягом минулого року українська влада підтримувала регулярну комунікацію з КМРЄ щодо виконання рішень, надсилаючи у Страсбург необхідні плани дій та звіти і підтримуючи експертні контакти з цих питань. "Ми бачимо позитивну динаміку у намаганні України виконувати рішення ЄСПЛ, їх важко імплементовувати в умовах війни, але ми бачимо, що це робиться", - відзначила Клер Ові.

Росія зобов'язана виконувати рішення ЄСПЛ

Агресивна неспровокована війна Росії проти України стала причиною того, що 16 березня минулого року Російська Федерація була виключена зі складу Ради Європи, а з 16 вересня 2022 року Москва офіційно перестала бути учасницею ЄКПЛ. Проте відповідно до міжнародного права Москва зобов'язана у повному обсязі виконувати всі рішення ЄСПЛ, які були винесені до цієї дати. Тому Комітет міністрів РЄ продовжує процедуру нагляду за виконаннями Росією рішень ЄСПЛ, говориться у звіті.

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У 2022 році КМРЄ отримав 413 справи проти Росії для нагляду за виконанням рішень, які були винесені за цими справами (у 2021 році нових справ було 267). Загалом станом на кінець минулого року в РФ на виконання очікували 2352 рішення ЄСПЛ. Серед них рішення за двома резонансними міждержавними справи щодо російсько-грузинської війни 2008 року та дві групи справ щодо порушень ЄКПЛ в Придністров'ї, відзначається у звіті. Серед порушень, про які йшлося у нових рішеннях суду у справах проти РФ за минулий рік, - порушення права на свободу і особисту недоторканість, права на життя, свободи віросповідання, вираження поглядів, свободи зібрань, а також несправедливість кримінального провадження.

Москва ігнорує комунікацію з КМРЄ

За словами Клер Ові, наразі Комітет міністрів РЄ не має жодних офіційних чи неофіційних контактів з російською владою. "Секретаріат КМРЄ продовжує надсилати листи Росії, тому що вона все ще перебуває під юридичним зобов'язанням (виконувати рішення ЄСПЛ. – Ред.), ми інформуємо їх про те, що відбувається у плані вивчення справ щодо їх виконання, пишемо після зустрічей КМРЄ і з питань прав людини, генеральний секретар РЄ пише на високому рівні міністру Лаврову, але ми не отримали жодних відповідей", - повідомила представниця РЄ.

Єдиним джерелом інформації щодо виконання рішень ЄСПЛ у справах проти Росії є наразі неурядові організації РФ. Клер Ові відзначила, що попри те, що більшість з них були змушені змінити формат діяльності чи взагалі виїхати за межі Росії, Комітет міністрів продовжує "отримувати доволі велику кількість інформації" від російських правозахисників.