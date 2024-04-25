РФ у Катарі обіцяє повернути 29 депортованих дітей в Україну

Російська омбудсменка каже, що погодилася про повернення ще 29 українських дітей в рамках "обміну". Це відбулося за посередництва Катару.

Уповноважена з прав дитини при президентові РФ Марія Львова-Бєлова в середу, 24 квітня, в Катарі заявила про те, що Україна та Росія нібито домовилися про повернення депортованих дітей. За її словами, "в результаті переговорів зафіксували список із 29 дітей, які мають возз'єднатися зі своїми родичами в Україні та 19 дітей, які возз'єднаються зі своїми родичами в Росії".

За її словами, такі переговори з українською стороною "було вперше проведено у очному форматі". При цьому омбудсменка не пояснила, що це за діти і чому вони розлучилися зі своїми сім'ями.

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Україна спростовує проведення прямих переговорів з РФ

Своєю чергою, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який також зараз перебуває в Катарі, заявив у середу, що повернення українських дітей та перемовини з РФ відбуваються при посередництві офіційної Дохи та катарських дипломатів. "Жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалося", - зазначив він.

Програма для українських дітей у Катарі

Омбудсмен Лубінець також повідомив про те, що Катар організував програму оздоровлення та відновлення для сімей, які возз'єднатися після повернення з РФ депортованих українських дітей.

"Україна вітає те, що Катар прагне не лише надати допомогу у возз'єднанні сімей, а й покращити їхній добробут усіма можливими способами, у тому числі й у питанні оздоровлення. Згадувана вище програма включає медичний огляд, психосоціальну підтримку, а також знайомство з Катаром та культурою цієї країни", - зазначив Лубінець.

Президент України Володимир Зеленський у середу у соціальній мережі X додав, що зараз 16 українських дітей, яких раніше було повернуто з Росії, разом із рідними перебувають в Катарі "для проходження медичної, психологічної та соціальної реабілітації".

"Тисячі інших примусово депортованих українських дітей усе ще залишаються в Росії. Боляче усвідомлювати, що час минає, а вони дорослішають далеко від своїх родин і батьківщини. Разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб повернути кожну дитину додому. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам із цим нелегким завданням", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що у лютому президент Зеленський заявив, що Україна поіменно знає майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією. "І це, ймовірно, лише частина більшої кількості - реально могли бути депортовані сотні тисяч дітей", - зазначив він.

У березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та Львової-Бєлової за підозрою в депортації українських дітей, що є воєнним злочином.