Вступ України до ЄС. Що пишуть про переговори в Німеччині
Європейська Рада 14 грудня ухвалила рішення почати переговори з Україною про її вступ до Євросоюзу. За початок переговорного процесу проголосували представники всіх країн-членів ЄС - за винятком прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який залишив залу до голосування, таким чином формально утримавшись від участі в ньому.
Термін початку переговорів не вказано: вони стартують тоді, коли підтвердиться, що Київ виконав певні кроки, зазначені в рекомендаціях Європейської Комісії на початку листопада. Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо за підсумками першого дня засідання в Брюсселі заявив, що ЄС може почати переговори з Україною вже 18 грудня.
Думки німецьких ЗМІ, які коментують цю тему, розділилися: тоді як одні називають сигнал із Брюсселя важливим і своєчасним, інші вважають рішення Європейської Ради "передчасним".
"Рішення Брюсселя важливе для України та Європи"
Німецька газета Augsburger Allgemeine називає рішення Європейської Ради "важливим сигналом для України та її президента Володимира Зеленського" - особливо на тлі того, що останнім часом підтримка постраждалої країни опинилася під загрозою зриву. У США республіканці блокують виділення вкрай необхідних коштів. Та й у Європі через майже два роки після вторгнення Путіна в лютому 2022 року втома від війни зростає. Тому сигнал із Брюсселя "надійшов надзвичайно вчасно", - пише журналіст Петер Мюллер (Peter Müller) у коментарі "Початок переговорів про вступ до ЄС: перемога за балами для України".
Звичайно, ніхто всерйоз не очікує, що Україна швидко вступить до ЄС, констатує німецький журналіст. Цей процес займе роки, якщо не десятиліття. Проте Європа показала, що хоче і далі протистояти Путіну. Тому рішення Брюсселя є хорошим - як для України, так і для Європи, вважає видання Augsburger Allgemeine.
"Україна не готова до вступу в ЄС"
Газета Nordwest-Zeitung, своєю чергою, впевнена, що час прийняття України до Європейського Союзу ще не настав, і називає рішення Європейської Ради передчасним. "ЄС - це спільнота цінностей і (насамперед) економічна спільнота. Це не оборонний союз. Про це не можна забувати в тому поспіху, з яким просувається питання про вступ України до Європейського Союзу", - пише головний редактор газети Ульріх Шенборн (Ulrich Schönborn) у коментарі "Чому передчасний вступ України до ЄС був би неправильним". На його погляд, є значні причини, які вказують на те, що прийняття (України до ЄС. - Ред.) відповідно до Договору про Європейський Союз неможливий.
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Автор коментаря перелічує умови, необхідні для приєднання до ЄС. Серед них - послідовна боротьба з корупцією, свобода преси та свобода слова, захист меншин, а також функціонуюча ринкова економіка, конкурентоспроможна в рамках ЄС. Крім того, це можливість "реалізувати політичні, економічні та фінансові цілі ЄС у своїй країні і розвивати їх далі разом зі своїми країнами-партнерами". "Усе перераховане вище не стосується України - і не буде досягнуто країною в осяжному майбутньому, - вважає Ульріх Шенборн. - Емоційні заклики до якнайшвидшого вступу України до ЄС зрозумілі. Але факти, як і раніше, говорять проти цього".
"Суми на вступ України до ЄС сильно завищені"
Одне з побоювань деяких країн-членів ЄС, коли йдеться про вступ до Євросоюзу України, полягає в тому, що Україна може поглинути всі субсидії з Брюсселя, розраховані на підтримку сільськогосподарської галузі країн-членів ЄС. Автори гостьового коментаря в одному з найвпливовіших німецьких тижневиків Die Zeit розвіюють ці застереження. Витрати Євросоюзу, які потягне за собою вступ України, набагато менші, ніж побоюються держави-члени, пишуть Йоганнес Лінднер (Johannes Lindner) і Ту Нгуен (Thu Nguen) з Інституту Жака Делора - аналітичного центру в Берліні, що спеціалізується на питаннях, пов'язаних з Європейським Союзом.
"Україна насправді бідна і, значною мірою, зруйнована країна, що перебуває у стані війни. Україна насправді країна з найбільшим населенням із усіх країн-кандидатів на вступ до ЄС, і її аграрний сектор у 2021 році вдвічі перевищував за площею сільськогосподарські угіддя Німеччини та Польщі разом узятих. Але побоювання, що для підтримки її сільського господарства в разі вступу країни до ЄС знадобляться всі субсидії Брюсселя, які виділені для цієї галузі, абсолютно необґрунтовані", - пишуть аналітики в коментарі "Витрати Євросоюзу в разі приєднання до нього України сильно завищені".
Сума, в яку обійдеться Брюсселю вступ до ЄС України, зрештою, є політичним питанням: адже "як і національні бюджети, розмір бюджету ЄС не є від самого початку фіксованим, а переглядається щоразу", пояснюють далі автори статті в Die Zeit. І в разі розширення Євросоюзу цей принцип не зміниться - під час обговорення суми бюджету враховуватимуться інтереси як старих, так і нових країн-членів ЄС. До того, "у минулому перевага на переговорах була на користь перших". " У разі, якщо Україна приєднається до ЄС, країнам-членам Євросоюзу доведеться платити до бюджету ЄС значно більше лише в тому випадку, якщо вони самі вирішать це робити", - підкреслюють коментатори тижневика Die Zeit.