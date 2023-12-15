Вступ України до ЄС. Що пишуть про переговори в Німеччині

Думки німецьких ЗМІ, які коментують рішення Брюсселя почати переговори з Україною про вступ до ЄС, розділилися: одні називають його важливим і своєчасним, інші вважають, що воно передчасне. Огляд DW.

Європейська Рада 14 грудня ухвалила рішення почати переговори з Україною про її вступ до Євросоюзу. За початок переговорного процесу проголосували представники всіх країн-членів ЄС - за винятком прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який залишив залу до голосування, таким чином формально утримавшись від участі в ньому.

Термін початку переговорів не вказано: вони стартують тоді, коли підтвердиться, що Київ виконав певні кроки, зазначені в рекомендаціях Європейської Комісії на початку листопада. Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо за підсумками першого дня засідання в Брюсселі заявив, що ЄС може почати переговори з Україною вже 18 грудня.

Думки німецьких ЗМІ, які коментують цю тему, розділилися: тоді як одні називають сигнал із Брюсселя важливим і своєчасним, інші вважають рішення Європейської Ради "передчасним".

"Рішення Брюсселя важливе для України та Європи"

Німецька газета Augsburger Allgemeine називає рішення Європейської Ради "важливим сигналом для України та її президента Володимира Зеленського" - особливо на тлі того, що останнім часом підтримка постраждалої країни опинилася під загрозою зриву. У США республіканці блокують виділення вкрай необхідних коштів. Та й у Європі через майже два роки після вторгнення Путіна в лютому 2022 року втома від війни зростає. Тому сигнал із Брюсселя "надійшов надзвичайно вчасно", - пише журналіст Петер Мюллер (Peter Müller) у коментарі "Початок переговорів про вступ до ЄС: перемога за балами для України".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС хибним Фото: Omar Havana/AP/picture alliance

Звичайно, ніхто всерйоз не очікує, що Україна швидко вступить до ЄС, констатує німецький журналіст. Цей процес займе роки, якщо не десятиліття. Проте Європа показала, що хоче і далі протистояти Путіну. Тому рішення Брюсселя є хорошим - як для України, так і для Європи, вважає видання Augsburger Allgemeine.

"Україна не готова до вступу в ЄС"

Газета Nordwest-Zeitung, своєю чергою, впевнена, що час прийняття України до Європейського Союзу ще не настав, і називає рішення Європейської Ради передчасним. "ЄС - це спільнота цінностей і (насамперед) економічна спільнота. Це не оборонний союз. Про це не можна забувати в тому поспіху, з яким просувається питання про вступ України до Європейського Союзу", - пише головний редактор газети Ульріх Шенборн (Ulrich Schönborn) у коментарі "Чому передчасний вступ України до ЄС був би неправильним". На його погляд, є значні причини, які вказують на те, що прийняття (України до ЄС. - Ред.) відповідно до Договору про Європейський Союз неможливий.

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Автор коментаря перелічує умови, необхідні для приєднання до ЄС. Серед них - послідовна боротьба з корупцією, свобода преси та свобода слова, захист меншин, а також функціонуюча ринкова економіка, конкурентоспроможна в рамках ЄС. Крім того, це можливість "реалізувати політичні, економічні та фінансові цілі ЄС у своїй країні і розвивати їх далі разом зі своїми країнами-партнерами". "Усе перераховане вище не стосується України - і не буде досягнуто країною в осяжному майбутньому, - вважає Ульріх Шенборн. - Емоційні заклики до якнайшвидшого вступу України до ЄС зрозумілі. Але факти, як і раніше, говорять проти цього".

"Суми на вступ України до ЄС сильно завищені"

Одне з побоювань деяких країн-членів ЄС, коли йдеться про вступ до Євросоюзу України, полягає в тому, що Україна може поглинути всі субсидії з Брюсселя, розраховані на підтримку сільськогосподарської галузі країн-членів ЄС. Автори гостьового коментаря в одному з найвпливовіших німецьких тижневиків Die Zeit розвіюють ці застереження. Витрати Євросоюзу, які потягне за собою вступ України, набагато менші, ніж побоюються держави-члени, пишуть Йоганнес Лінднер (Johannes Lindner) і Ту Нгуен (Thu Nguen) з Інституту Жака Делора - аналітичного центру в Берліні, що спеціалізується на питаннях, пов'язаних з Європейським Союзом.

Дехто побоюється, що Україна потребуватиме великих субсидій в аграрний сектор Фото: REUTERS

"Україна насправді бідна і, значною мірою, зруйнована країна, що перебуває у стані війни. Україна насправді країна з найбільшим населенням із усіх країн-кандидатів на вступ до ЄС, і її аграрний сектор у 2021 році вдвічі перевищував за площею сільськогосподарські угіддя Німеччини та Польщі разом узятих. Але побоювання, що для підтримки її сільського господарства в разі вступу країни до ЄС знадобляться всі субсидії Брюсселя, які виділені для цієї галузі, абсолютно необґрунтовані", - пишуть аналітики в коментарі "Витрати Євросоюзу в разі приєднання до нього України сильно завищені".

Сума, в яку обійдеться Брюсселю вступ до ЄС України, зрештою, є політичним питанням: адже "як і національні бюджети, розмір бюджету ЄС не є від самого початку фіксованим, а переглядається щоразу", пояснюють далі автори статті в Die Zeit. І в разі розширення Євросоюзу цей принцип не зміниться - під час обговорення суми бюджету враховуватимуться інтереси як старих, так і нових країн-членів ЄС. До того, "у минулому перевага на переговорах була на користь перших". " У разі, якщо Україна приєднається до ЄС, країнам-членам Євросоюзу доведеться платити до бюджету ЄС значно більше лише в тому випадку, якщо вони самі вирішать це робити", - підкреслюють коментатори тижневика Die Zeit.