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Пекін і Сеул критикують злиття Японією води з "Фукусіми"

Максим Сидоржевський | Ольга Лебедєва
24 серпня 2023 р.

Японія 24 серпня почала скидати воду, що використовувалася для охолодження реактору АЕС "Фукусіма-1". Сусідні країни критикують це рішення.

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З АЕС "Фукусіма-1" воду зливають в океан
З АЕС "Фукусіма-1" воду зливають в океанФото: Kyodo/Reuters

Азійські країни критикують скидання води з атомної електростанції "Фукусіма-1" у води Тихого океану, яке влада Японії почала в четвер, 24 серпня. "Океан є спільним надбанням усього людства, і примусовий початок скидання ядерних стічних вод "Фукусіми" є вкрай егоїстичним і безвідповідальним актом, який ігнорує міжнародні суспільні інтереси", - заявило, зокрема, міністерство закордонних справ Китаю.

На думку Пекіна, Японія "не довела легітимність" свого плану і "довгострокову надійність обладнання з очищення радіоактивних стічних вод". Крім того, влада в Токіо не довела достовірність і точність даних про нешкідливість соди, що скидається, для морського середовища і здоров'я людини, вважають у Китаї. "Японська сторона перенесла ризики на весь світ і передала біль майбутнім поколінням", - заявило китайське відомство.

У Сеулі закликали забезпечити прозорість скидання води з "Фукусіми-1"

Своєю чергою в Південній Кореї закликали Токіо забезпечити прозорість процесу скидання води з АЕС "Фукусіма-1". Влада Японії має з усією відповідальністю розкривати інформацію у зв'язку з цим і відповідні плани на найближчі 30 років, заявив прем'єр-міністр Хан Док Су. Крім того, глава південнокорейського уряду зазначив, що заборона на імпорт риби і продуктів харчування з околиць Фукусіми залишиться чинною доти, доки не ослабне стурбованість громадськості.

Південнокорейська поліція того ж дня затримала щонайменше 16 осіб, які увійшли до будівлі посольства Японії в Сеулі під час акції протесту проти скидання води з АЕС. Молоді активісти розвісили перед посольством банери, що засуджують рішення Токіо: "Море - це не смітник Японії", "Негайно припиніть зливати забруднену воду" тощо. Протести проти скидання води з АЕС "Фукусіма-1" відбулися також у низці інших азійських міст, зокрема, Гонконгу і Токіо.

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Попри протидію японських рибалок і протести з боку Китаю, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда 22 серпня заявив про майбутнє скидання очищеної води з пошкодженої АЕС "Фукусіма-1", що використовувалася для охолодження ядерних реакторів. На початку року повідомлялося, що влада Японії через 12 років після катастрофи має намір злити в океан понад мільйон тонн радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1".

Катастрофа на АЕС "Фукусіма-1"

Атомна станція "Фукусіма-1" отримала сильні пошкодження 11 березня 2011 року, коли після землетрусу магнітудою 9,0 на префектуру Фукусіма обрушилося цунамі. У результаті відбулося повне знеструмлення станції та відмова систем аварійного охолодження. У наступні години і дні відбувалося розплавлення ядерного палива в трьох із шести енергоблоків станції, накопичення там водню, що призвело до вибуху гримучої суміші в реакторах. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС 1986 року аварії такого масштабу у світовій ядерній енергетиці не було.

Уперше про необхідність злити накопичену радіоактивну воду в Японії заявили навесні 2021 року. Міжнародне агентство з атомної енергії підтримало ці плани, вважаючи їх безпечними. Компанія-оператор АЕС ТЕРСО запевнила, що рівень радіації перед скиданням води буде знижено до допустимих значень. Проте плани зі зливу зараженої води викликали невдоволення в Китаї та Південній Кореї. Роботи з повного виведення АЕС з експлуатації можуть зайняти кілька десятків років.

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