Ісландія зобов'язалася підтримувати Україну до 2028 року

Парламент Ісландії проголосував за резолюцію про підтримку України строком на чотири роки. Допомогу Києву закладуть у бюджет країни.

Парламент Ісландії (Альтинг) підтримав запропоновану міністеркою закордонних справ резолюцію про довгострокову підтримку України на період до 2028 року, повідомив 29 квітня уряд країни.

Глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір привітала це рішення, зазначивши, що рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою.

"Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок у захист України рішучим і конкретним чином", - наголосила міністерка закордонних справ Ісландії.

Ісландія закладе у бюджет допомогу Україні

За її словами, на основі цієї резолюції у бюджеті країни "закладається міцний фундамент для нашої цілеспрямованої підтримки України".

У документі також наголошується, що рішуча підтримка незалежності, самовизначення та безпеки України в поєднанні з мирними зусиллями під проводом України безпосередньо "впливає на інтереси безпеки Ісландії та міжнародну правову систему".

Резолюцію щодо довгострокової підтримки України Гильфадоттір представила на засіданні уряду 10 жовтня 2023 року. У березні її презентували парламенту.

Раніше повідомлялося, що уряд Ісландії виділить майже два мільйони євро на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України.

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