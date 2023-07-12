Країни Північної Європи підтримали заяву G7 щодо України

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія зобов'язалися теж довгостроково сприяти безпеці України, спираючись у цьому на відповідне рішення G7, ухвалене на саміті у Вільнюсі.

Країни Північної Європи теж висловили готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, спираючись на безпекові зобов’язання, надані Києву країнами-членами G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі. Відповідна заява була оприлюднена у середу, 12 липня, зокрема на сайті уряду Фінляндії.

"Разом з партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань і домовленостей, враховуючи широкий спектр потреб - від надання (Україні - Ред.) сучасної військової техніки до інціатив з навчання та підтримання стійкості", - ідеться у заяві лідерів Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. В межах підтримки також ідеться про зміцнення економічної стабільності і стійкості України, а також надання їй технічної та фінансової допомоги для задоволення нагальних потреб.

"Ми прагнемо підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян і просуває програму реформ у процесі інтеграції в євроатлантичну спільноту", - наголошується в заяві.

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Як повідомлялось, раніше у цей день на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 взяли на себе зобов'язання надавати Україні всеохоплюючу та довгострокову допомогу у сфері безпеки та сприяти її економічній стійкості.