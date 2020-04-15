 Параду 9 травня не буде: Путін розпорядився перенести заходи до Дня перемоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2020

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Параду 9 травня не буде: Путін розпорядився перенести заходи до Дня перемоги

Водночас Володимир Путін запевнив, що військовий парад до Дня перемоги все ж обов’язково відбудеьбся у цьому році.

Володимир Путін під час виступу на параді до Дня перемоги, 9 травня 2019 року

Володимир Путін під час виступу на параді до Дня перемоги, 9 травня 2019 року

Через ризики, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції, президент Росії Володимир Путін розпорядився перенести військовий парад на Красній площі та відкласти інші масові заходи в країні до Дня перемоги 9 травня. Про це він повідомив у четвер, 16 квітня, на нараді з постійними членами російської Ради безпеки.

За словами Путіна, аби провести військовий парад 9 травня, його підготовку потрібно було розпочати вже зараз, однак ризики, пов'язані з епідемією, поки залишаються надто високими. "Тому я доручаю міністру оборони, керівникам силових відомств, органам влади всіх рівнів змінити графік та перенести підготовку до військового параду на Красній площі, до парадів у регіонах, відкласти всі масові публічні заходи, які були заплановані на ознаменування 75-річчя великої перемоги", - сказав Путін, цитує агентство новин "Інтерфакс".

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Президент Росії запевнив, що військовий парад до Дня перемоги, а також марш "Безсмертного полку" все ж обов'язково відбудуться ще цього року. Він також наголосив, що 9-го травня Росія все ж відзначить День перемоги, а ветеранів жителі країни вшанують у родинах.

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Міністерство оборони Росії раніше планувало, що в параді 9 травня візьмуть участь 15 тисяч військовослужбовців та 400 одиниць сухопутної та авіаційної техніки.

Святкування Дня перемоги в Росії останніми роками нерідко використовувалося владою в пропагандистських цілях та мало сильне ідеологічне забарвлення.

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