 Коронавірус: у Росії зафіксовано рекордний приріст випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2020

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Новини

Коронавірус: у Росії зафіксовано рекордний приріст випадків зараження

Протягом останньої доби в Росії коронавірус SARS-CoV-2 виявлено у 1786 осіб, 18 хворих на COVID-19 померли. Найбільше нових випадків заражень - у Москві.

Коронавірус у Росії

Коронавірус SARS-CoV-2 в Росії виявлений вже у 11 917 осіб. За останню добу збудник захворювання COVID-19 підтвержено у 1786 людей, повідомив в п'ятницю, 10 квітня, оперативний штаб. Найбільше нових хворих у Москві (1124 особи), в Московській області (182 особи) та республіці Комі (58 осіб).

За весь період спостереження в Росії померли 94 людини, у яких було виявлено новий вірус. Із них 18 смертей - лише за останню добу. Це - рекордний добовий приріст нових випадків заражень і смертей.

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Майже 800 видужало

Крім того, за час спостереження 795 хворих видужали, в тому числі й 97 за останню добу.

Як повідомила інформагенція ТАСС, станом на вечір 9 квітня у 56-и з 85 російських регіонів пом'якшено обмежувальні заходи, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, розширено список підприємств, які можуть працювати під час вихідних, оголошених у Росії по 30 квітня включно. Крім того, послаблено деякі обмеження режиму самоізоляції для громадян.

6 квітня уряд Росії встановив обмеження на оптову та роздрібну торгівлю респіраторами, захисними масками, марлею, медичними рукавичками і комплектами медичного захисту. Термін дії підписаної тоді прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним відповідної постанови обмежений 90 днями.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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