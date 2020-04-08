Коронавірус: у Росії зафіксовано рекордний приріст випадків зараження

Коронавірус SARS-CoV-2 в Росії виявлений вже у 11 917 осіб. За останню добу збудник захворювання COVID-19 підтвержено у 1786 людей, повідомив в п'ятницю, 10 квітня, оперативний штаб. Найбільше нових хворих у Москві (1124 особи), в Московській області (182 особи) та республіці Комі (58 осіб).

За весь період спостереження в Росії померли 94 людини, у яких було виявлено новий вірус. Із них 18 смертей - лише за останню добу. Це - рекордний добовий приріст нових випадків заражень і смертей.

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Майже 800 видужало

Крім того, за час спостереження 795 хворих видужали, в тому числі й 97 за останню добу.

Як повідомила інформагенція ТАСС, станом на вечір 9 квітня у 56-и з 85 російських регіонів пом'якшено обмежувальні заходи, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, розширено список підприємств, які можуть працювати під час вихідних, оголошених у Росії по 30 квітня включно. Крім того, послаблено деякі обмеження режиму самоізоляції для громадян.

6 квітня уряд Росії встановив обмеження на оптову та роздрібну торгівлю респіраторами, захисними масками, марлею, медичними рукавичками і комплектами медичного захисту. Термін дії підписаної тоді прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним відповідної постанови обмежений 90 днями.