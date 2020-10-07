Папа римський закликав до негайної боротьби з кліматичною кризою

Папа римський Франциск закликав почати негайно вирішувати проблеми, пов'язані з кліматичною кризою, у своєму відеозверненні в рамках кампанії "Зворотний відлік", поширеному в суботу, 10 жовтня.

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Він запропонував три напрямки діяльності - виховання в людях усвідомлення невіддільності проблем навколишнього середовища від людських потреб, забезпечення доступу до продовольства і питної води, поступове і водночас невідкладне заміщення викопного палива чистими джерелами енергії.

Можна "ігнорувати тягарі незаможних і катувати" планету, а можна змінювати нинішній спосіб життя "на всіх рівнях", наголосив Франциск. На його переконання, людство має працювати над тим, щоб створити в найближчому десятилітті світ, "в якому ми зможемо приділяти увагу всім потребам сьогоднішніх поколінь без обмеження можливостей майбутніх поколінь".

Кампанія "Зворотний відлік" була запущена приватним некомерційним фондом США TED 10 жовтня. Вона присвячена проблемі зниження викидів парникових газів. Ініціативу підтримали понад 50 відомих осіб, серед яких генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і онук британської королеви принц Вільям.

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