Папа Римський Франциск відкрив Святий Рік "Паломники надії"

Папа наголосив, що надію потрібно нести туди, де вона була втрачена, а невдачі розбили серця.

Папа Римський Франциск закликав християн усього світу поширювати надію. У проповіді під час різдвяної меси в базиліці Святого Петра у Ватикані у вівторок, 24 грудня, Папа наголосив, що надію потрібно нести туди, де вона була втрачена, а невдачі розбили серця.

Різдвяна меса розпочалася обрядом відкриття святих дверей базиліки Святого Петра у Ватикані. Папа Франциск на інвалідному візку в'їхав у святі двері і таким чином ознаменував початок Святого Року, гасло якого "Паломники надії".

Католицька церква святкує Святий Рік кожні 25 років. Згідно з католицьким розумінням, віруючі можуть отримати прощення своїх гріхів через молитву і покаяння протягом Святого Року. Під час понтифікату Франциска це другий Святий Рік - попередній (позачерговий), присвячений Божому милосердю, відбувався 2016 року.

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