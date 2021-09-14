Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя

Папа Римський Франциск відвідав у вівторок, 14 вересня, ромське поселення у Словаччині та закликав до інтеграції меншини, яка зазнає утисків, у суспільне життя. Після зустрічі з мешканцями напівзруйнованого та переповненого району Луник-IX у Кошицях на сході країни 84-річний Папа наголосив, що роми "надто часто є об'єктом упереджень та жорстких суджень". "Шлях до мирного співіснування - це інтеграція", - підкреслив понтифік, цитує інформагенція AFP.

Таким чином, глава Католицької церкви знову виступив на підтримку найбідніших верств населення. "Маргіналізувати інших - не дасть нічого. Ізоляція себе від інших в кінцевому підсумку призводить до гніву", - сказав Франциск.

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У районі Луник-ІХ проживають майже чотири з половиною тисячі людей, тоді як поселення розраховане на вдвічі меншу кількість жителів. У багатьох будівлях немає електрики, газу, опалення та проточної води, оскільки їх відключили через несплачені рахунки.

Очільник місцевої громади селезіанців Петер Бесеней назвав "дивовижним" те, що Папа Римський приїхав туди, куди "ніхто інший не хоче їхати". За його словами, важко знайти вчителів чи священників, які б хотіли працювати в Лунику-ІХ, але "Папа приїжджає сюди".

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У Словаччині проживають близько 400 тисяч ромів, з яких майже 20 відсотків - у крайній бідності. Більшість живе в понад 600 баракових поселеннях на півдні та сході країни. Схід Словаччини є одним з регіонів Європи з найнижчим рівнем доходів на душу населення.

Напередодні, 13 вересня, Папа Франциск зустрівся зі словаками, які пережили Голокост. На кінець свого візиту до Словаччини у середу понтифік має провести службу просто неба у місті Шаштін.