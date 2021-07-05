 Пандемія COVID та фарміндрустрія: ліки від раку надалі в пріоритеті | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.07.2021

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Економіка

Пандемія COVID та фарміндрустрія: ліки від раку надалі в пріоритеті

Великі фармацевтичні концерни багато не заробили на пандемії коронавірусу, але досвід розробки вакцин і ліків від ковіду за рекордно короткий час піде їм на користь. Ключові розробки і надалі присвячені лікам від раку.

Виробництво ліків від раку в лабораторії

Створення вакцини проти коронавірусу в такі рекордно короткі терміни було б неможливим без кооперації та використання новітніх технологій, включаючи штучний інтелект. Завдяки взаємодії німецької біотехнологічної фірми BioNTech з американським фармацевтичним гігантом Pfizer вдалося за 10 місяців зробити те, на що раніше витрачали в середньому сім років: розробити вакцину, провести клінічні випробування, отримати допуск регулятора і випустити її на ринок.

Така співпраця великих фармацевтичних концернів з інноваційними біотехнологічними фірмами триватиме і після пандемії коронавірусної хвороби. В цьому впевнені автори доповіді консалтингової фірми EY Клаус Орт (Klaus Ort) і Александер Нуйкен (Alexander Nuyken).

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І саме досвід розробки вакцини за рекордно короткі терміни радикально змінить у майбутньому підхід до наукових досліджень. У червні 2021 року, зазначають Орт і Нуйкен, на різних стадіях розробки або вже на ринку були 260 вакцин і 506 лікарських препаратів проти коронавірусу. А ще створено вже понад 1000 тестів, що дозволяють встановити наявність інфекції в організмі людини.

Головним напрямком залишиться боротьба з раком

У 2020 році пандемія ковіду істотно змінила фокус діяльності провідних фармацевтичних концернів у світі. Так, 80 відсотків клінічних досліджень, не пов'язаних з розробкою медикаментів проти COVID-19, було припинено. Проте боротьба з коронавірусом не призвела до фундаментальної зміни курсу фармацевтичної промисловості. Як і раніше, найважливішими розробками вважають препарати проти раку, які забезпечували і в 2020 році підприємствам галузі максимум товарообігу.

Ракові клітини

Ліки від раку залишаються пріорітетом фарміндустрії

Загалом пандемія коронавірусної хвороби помітно загальмувала торік зростання лідерів світової фармацевтики. У порівнянні з іншими ця галузь, щоправда, зростала: якщо загальносвітовий економічний спад становив 3,5 відсотка, оборот 21 найбільшої фармацевтичної фірми збільшився на 4,4 відсотка. Але за попередній рік це зростання становило 12,8 відсотка.

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Експерти з фірми EY проаналізували для своєї доповіді фінансові звіти 20 найбільших фармацевтичних концернів світу і додатково включили до свого огляду дані німецької компанії Merck KGaA, що має велике значення на ринках Швейцарії, Австрії та Німеччини.

На світовому фармацевтичному ринку домінують фірми зі США

Дослідження вказало на провідні позиції американських виробників ліків: торік на їхню частку припала понад половина всього обороту на світовому фармацевтичному ринку - 51 відсоток.

Однак від року до року цифри часто змінюються внаслідок поділів, злиття і поглинань компаній або запаморочливого успіху будь-якого окремого медикаменту. Саме цим пояснюється зростання обороту 21 фірми в 2019 році на 12,8 відсотка: у тому році японський виробник ліків і вакцин Takeda поглинув ірландську фірму Shire, що відразу забезпечило йому місце в першій десятці. Тому порівнювати показники 2019 року зі 4,4 відсотка зростання галузі в 2020-му не зовсім коректно.

Ще приклади: Pfizer був в 2019 році другим за величиною фармацевтичним концерном світу. Але потім виокремив зі свого складу дочірню фірму Upjohn і відразу опустився на шосте місце. А нью-йоркський концерн Bristol-Meyer-Squibb, відомий під брендом BMS, збільшив свій оборот відразу на 10 мільярдів євро завдяки лише одному новому препарату проти раку.

Що буде з галуззю далі?

На даний момент у ЄС мають допуск чотири вакцини проти коронавірусу. За даними EY, ще 17 вакцин-кандидатів перебувають на останній - третій - фазі клінічних випробувань і скоро теж будуть претендувати на допуск. А загалом у світі налічується 260 розробок вакцин, більшість із яких, однак, як вважає Александер Нуйкен, так ніколи і не з'являться на ринку.

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Через поширення нових варіантів коронавірусу розробці нових вакцин і далі будуть приділяти велику увагу, але шанси вийти на ринок, на думку експерта, мають тільки препарати, що перебувають у другій або третій фазі клінічних випробувань. Важливими, однак, залишаться розробки процедур молекулярного тестування, необхідні для пошуку нових варіантів вірусу, що піде на користь виробникам устаткування для діагностики.

Флакони з вакцинами проти коронавірусу Pfizer та Moderna

Розробка вакцин від мРНК-вакцин від коронавірусу спричинила прорив у фарміндустрії

На ситуацію в фармацевтиці вплинув передусім прорив мРНК-технології, яку використовували під час розробки своїх вакцин фірми BioNTech і Moderna. А ще - усвідомлення того факту, що успіх за такі рекордно короткі терміни можливий тільки за умови співробітництва та застосування нових технологічних рішень.

Тому Нуйкен очікує, що в майбутньому буде більше кооперації в дослідженнях і розробці, а великі фармацевтичні концерни почнуть активно купувати ноу-хау невеликих біотехнологічних фірм. А оскільки ця пандемія, за оцінкою експертів EY, не остання, то і значення багатомільярдного ринку вакцин тільки зростатиме.

Суперечки про патенти на мРНК-вакцини - марна трата часу

Суперечки про скасування патентів на вакцини Нуйкен вважає марною тратою часу. Уявлення про те, що високотехнологічні мРНК-вакцини можна копіювати та виробляти всюди в світі, за його словами, абсолютно неправильне.

Навіть якщо не брати до уваги складність організації дворазової вакцинації через певні проміжки часу, в країнах, що розвиваються, просто немає наявних холодильних ланцюжків, які необхідні для постачання вакцини до пунктів вакцинації, вказує експерт. Тому, вважає він, бідним державам потрібні традиційні векторні вакцини, зокрема, препарат фірми Johnson & Johnson, щеплення яким для захисту від ковіду достатньо зробити тільки один раз.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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