Пандемія COVID та фарміндрустрія: ліки від раку надалі в пріоритеті

Великі фармацевтичні концерни багато не заробили на пандемії коронавірусу, але досвід розробки вакцин і ліків від ковіду за рекордно короткий час піде їм на користь. Ключові розробки і надалі присвячені лікам від раку.
Створення вакцини проти коронавірусу в такі рекордно короткі терміни було б неможливим без кооперації та використання новітніх технологій, включаючи штучний інтелект. Завдяки взаємодії німецької біотехнологічної фірми BioNTech з американським фармацевтичним гігантом Pfizer вдалося за 10 місяців зробити те, на що раніше витрачали в середньому сім років: розробити вакцину, провести клінічні випробування, отримати допуск регулятора і випустити її на ринок.
Така співпраця великих фармацевтичних концернів з інноваційними біотехнологічними фірмами триватиме і після пандемії коронавірусної хвороби. В цьому впевнені автори доповіді консалтингової фірми EY Клаус Орт (Klaus Ort) і Александер Нуйкен (Alexander Nuyken).
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І саме досвід розробки вакцини за рекордно короткі терміни радикально змінить у майбутньому підхід до наукових досліджень. У червні 2021 року, зазначають Орт і Нуйкен, на різних стадіях розробки або вже на ринку були 260 вакцин і 506 лікарських препаратів проти коронавірусу. А ще створено вже понад 1000 тестів, що дозволяють встановити наявність інфекції в організмі людини.
У 2020 році пандемія ковіду істотно змінила фокус діяльності провідних фармацевтичних концернів у світі. Так, 80 відсотків клінічних досліджень, не пов'язаних з розробкою медикаментів проти COVID-19, було припинено. Проте боротьба з коронавірусом не призвела до фундаментальної зміни курсу фармацевтичної промисловості. Як і раніше, найважливішими розробками вважають препарати проти раку, які забезпечували і в 2020 році підприємствам галузі максимум товарообігу.
Загалом пандемія коронавірусної хвороби помітно загальмувала торік зростання лідерів світової фармацевтики. У порівнянні з іншими ця галузь, щоправда, зростала: якщо загальносвітовий економічний спад становив 3,5 відсотка, оборот 21 найбільшої фармацевтичної фірми збільшився на 4,4 відсотка. Але за попередній рік це зростання становило 12,8 відсотка.
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Експерти з фірми EY проаналізували для своєї доповіді фінансові звіти 20 найбільших фармацевтичних концернів світу і додатково включили до свого огляду дані німецької компанії Merck KGaA, що має велике значення на ринках Швейцарії, Австрії та Німеччини.
Дослідження вказало на провідні позиції американських виробників ліків: торік на їхню частку припала понад половина всього обороту на світовому фармацевтичному ринку - 51 відсоток.
Однак від року до року цифри часто змінюються внаслідок поділів, злиття і поглинань компаній або запаморочливого успіху будь-якого окремого медикаменту. Саме цим пояснюється зростання обороту 21 фірми в 2019 році на 12,8 відсотка: у тому році японський виробник ліків і вакцин Takeda поглинув ірландську фірму Shire, що відразу забезпечило йому місце в першій десятці. Тому порівнювати показники 2019 року зі 4,4 відсотка зростання галузі в 2020-му не зовсім коректно.
Ще приклади: Pfizer був в 2019 році другим за величиною фармацевтичним концерном світу. Але потім виокремив зі свого складу дочірню фірму Upjohn і відразу опустився на шосте місце. А нью-йоркський концерн Bristol-Meyer-Squibb, відомий під брендом BMS, збільшив свій оборот відразу на 10 мільярдів євро завдяки лише одному новому препарату проти раку.
На даний момент у ЄС мають допуск чотири вакцини проти коронавірусу. За даними EY, ще 17 вакцин-кандидатів перебувають на останній - третій - фазі клінічних випробувань і скоро теж будуть претендувати на допуск. А загалом у світі налічується 260 розробок вакцин, більшість із яких, однак, як вважає Александер Нуйкен, так ніколи і не з'являться на ринку.
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Через поширення нових варіантів коронавірусу розробці нових вакцин і далі будуть приділяти велику увагу, але шанси вийти на ринок, на думку експерта, мають тільки препарати, що перебувають у другій або третій фазі клінічних випробувань. Важливими, однак, залишаться розробки процедур молекулярного тестування, необхідні для пошуку нових варіантів вірусу, що піде на користь виробникам устаткування для діагностики.
На ситуацію в фармацевтиці вплинув передусім прорив мРНК-технології, яку використовували під час розробки своїх вакцин фірми BioNTech і Moderna. А ще - усвідомлення того факту, що успіх за такі рекордно короткі терміни можливий тільки за умови співробітництва та застосування нових технологічних рішень.
Тому Нуйкен очікує, що в майбутньому буде більше кооперації в дослідженнях і розробці, а великі фармацевтичні концерни почнуть активно купувати ноу-хау невеликих біотехнологічних фірм. А оскільки ця пандемія, за оцінкою експертів EY, не остання, то і значення багатомільярдного ринку вакцин тільки зростатиме.
Суперечки про скасування патентів на вакцини Нуйкен вважає марною тратою часу. Уявлення про те, що високотехнологічні мРНК-вакцини можна копіювати та виробляти всюди в світі, за його словами, абсолютно неправильне.
Навіть якщо не брати до уваги складність організації дворазової вакцинації через певні проміжки часу, в країнах, що розвиваються, просто немає наявних холодильних ланцюжків, які необхідні для постачання вакцини до пунктів вакцинації, вказує експерт. Тому, вважає він, бідним державам потрібні традиційні векторні вакцини, зокрема, препарат фірми Johnson & Johnson, щеплення яким для захисту від ковіду достатньо зробити тільки один раз.