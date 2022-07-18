Овсяннікову звільнили після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ

Колишня редакторка російського державного "Першого каналу" Марина Овсяннікова, яку в неділю, 17 липня, затримали у Підмосков'ї, звільнена після складання адміністративного протоколу за статтею про "дискредитацію" армії РФ.

Овсяннікова повідомила, що затримання пов'язане з її інтерв'ю 13 липня перед Басманним судом Москви, який заарештував російського опозиціонера Іллю Яшина. "Я сказала, що війна в Україні - це злочин, це спроба втримати владу у своїх руках", - нагадала вона.

Інформацію підтвердив і її адвокат. Він заявив, що звинувачення за статтею про "дискредитацію збройних сил РФ" пов'язане з висловлюваннями перед судом у день арешту Яшина. Справу розглядатиме Міщанський районний суд у четвер, 21 липня.

15 липня Овсяннікова влаштувала антивоєнний пікет навпроти Кремля, тримаючи в руках плакат, на якому, серед іншого, було написано: "Путін - вбивця". Проте під час акції її не затримали.

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З російського "Першого каналу" - на німецький Welt

У березні Овсяннікова увійшла в кадр прямого ефіру "Першого каналу" з плакатом "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war". Перед цим вона записала відеозвернення, в якому назвала ситуацію в Україні злочином, Росію агресором, а президента РФ Володимира Путіна відповідальним. Її засудили за відео до 30 тисяч рублів штрафу (520 доларів США) за статтею про порушення порядку проведення мітингу.

На початку квітня її взяли на посаду кореспондентки в німецькій медіагрупі Welt. "У Марини Овсяннікової у вирішальний момент знайшлася мужність показати глядачам у Росії неприкрашену картину реальності", - пояснив головний редактор Ульф Пошард (Ulf Poschard). Рішення викликало неоднозначну реакцію в суспільстві, а біля будівлі редакції Welt відбулася демонстрація з закликом не брати Овсяннікову на роботу через її минулу співпрацю з російським пропагандистським телебаченням. На початку липня Овсяннікова пішла з Welt після закінчення тримісячного контракту. Згодом вона повернулася до Москви.

У квітні Овсяннікова стала лауреаткою німецької "Премії ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), але згодом їй вирішили не вручати нагороду. У травні вона отримала премію імені Вацлава Гавела - "За креативний протест".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікову активно використовують в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи його для просування наративу про "необхідність" зняття з РФ санкцій.

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