 Марина Овсяннікова залишила німецьку медіагрупу Welt | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2022

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Новини

Марина Овсяннікова залишила німецьку медіагрупу Welt

Колишня співробітниця "Первого каналу", яка в його ефірі вийшла з антивоєнним плакатом, пояснила звільнення з німецької медіагрупи Welt закінченням тримісячного контракту.

Марина Овсяннікова

Марина Овсяннікова

Російська журналістка Марина Овсяннікова, яка вийшла у прямий ефір "Первого каналу" із антивоєнним плакатом, залишила німецьке видання й новинний телеканал Welt. Про це вона сама повідомила у соцмережах у неділю, 3 липня.

"Це був унікальний досвід роботи у вільній журналістиці. Дякую команді Welt за те, що підтримали мене в такий скрутний час. Час пролетів непомітно. Наш трьохмісячний контракт завершився. Продовжую рухатися далі", - написала вона.

Овсяннікова 14 березня у прямому ефірі вечірніх новин на російському телеканалі увійшла до кадру з плакатом "No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war". Перед цим вона записала відеозвернення: "Те, що зараз відбувається в Україні - це злочин. Росія - країна-агресор, і відповідальність за цю агресію лежить лише на одній людині. Ця людина - Володимир Путін".

Овсяннікова тримає плакат в ефірі Первого канала

Овсяннікова тримає плакат в ефірі "Первого канала"

У результаті Овсяннікову засудили до штрафу в 30 тисяч рублів за адміністративною статтею про порушення встановленого порядку проведення мітингу - через відео, записане перед акцією.

З "Першого каналу" - на німецьку Welt

На початку квітня берлінський медіаконцерн Axel Springer повідомив, що Овсяннікову взяли на посаду вільної кореспондентки в медіагрупі Welt. "У Марини Овсяннікової у вирішальний момент знайшлася мужність показати глядачам у Росії неприкрашену картину реальності, - пояснив тодішнє рішення головний редактор медіагрупи Welt Ульф Пошард (Ulf Poschard). "Своїм вчинком вона захистила головні журналістські цінності - і це, попри загрозу репресій з боку держави", - заявив він.

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Рішення викликало неоднозначну реакцію у суспільстві, а біля будівлі редакції Welt відбулася демонстрація із закликом не брати Овсяннікову на роботу через її минулу співпрацю з російським держтелебаченням.

Овсянніковій, яка стала лауреаткою німецької "Премії ЗМІ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien"), таки вирішили не вручати нагороду. У травні вона отримала премію імені Вацлава Гавела - "За креативний протест".

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