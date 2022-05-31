"Інтерфакс-Україна" скасував пресконференцію Марини Овсяннікової у Києві

Інформагенція "Інтерфакс-Україна" скасувала в вівторок, 31 травня, анонсоване раніше проведення пресконференції медійниці Марини Овсяннікової, яка раніше працювала редакторкою російського пропагандистського ЗМІ "Первый канал", а нині обіймає посаду позаштатної журналістки німецької газети Die Welt.

"Скасовується раніше анонсована на середу, 1 червня, о 16.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" пресконференція на тему "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" за участю звільненої з "Першого каналу" (РФ) за протест у прямому ефірі тележурналістки, редакторки (...) Марини Овсяннікової", - повідомили в інформагенції. Причину скасування заходу не називають.

Подія була запланована у пресцентрі на вулиці Рейтарській в Києві. Як поінформували в агентстві на запит "Радіо Свобода", росіянка мала бути присутня там особисто. Цей анонс викликав хвилю обурення в соцмережах.

Овсяннікова стала відома завдяки демонстрації плаката з антивоєнними гаслами та засудженням пропаганди під час ефіру російської програми "Время", чим викликала хвилю захвату, зокрема серед європейців. Після цього Овсяннікову ненадовго заарештували та оштрафували.

Читайте також: Чим закінчилася спроба вручити Марині Овсянніковій німецьку медіапремію

У Києві кажуть, що Овсяннікова - інструмент російських спецслужб

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України повідомляв, що після інциденту ексредакторку активно використовують в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про необхідність скасування з Росії санкцій та неприпустимість русофобії.

25 травня Овсяннікова здобула премію імені Вацлава Гавела - "За креативний протест". Церемонія, що проводилася в Осло, транслювалася на YouTube. Під час вручення премії медійниця заявила: "Росія повинна програти цю війну якнайшвидше. Світло має перемогти над пітьмою". У своїй промові на церемонії нагородження вона порівняла те, що відбувається в Росії зі світом, зображеним Джорджем Орвеллом у його романі "1984". "За 20 років Росія перетворилася на тоталітарну державу. Зараз людей саджають у в'язницю за те, що вони кажуть "ні війні". І президент цієї країни - воєнний злочинець", - наголосила Овсяннікова. Вона також зазначила, що за 20 років правління Путін знищив в Росії вільні ЗМІ, створивши натомість "цинічну та брехливу пропагандистську машину". Лауреатка також запевнила, що віддасть грошову частину премії на допомогу українським біженцям.

Читайте також: Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова