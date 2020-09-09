Отруєння Навального: Росія досі не вбачає підстав для розслідування

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання РБ ООН у п'ятницю, 11 вересня, заявив, що у російської сторони немає жодних підстав починати розслідування отруєння Олексія Навального.

"У нас немає підстав, щоб починати розслідування. Наші лікарі, які, до речі, врятували Олексія Навального, не знайшли жодних слідів хімічної зброї в його аналізах. Ми не отримали жодних доказів від Німеччини, які дозволили б нам дійти висновку, що мова йде про навмисний злочин", - сказав Небензя у відповідь на заклики дипломатів до Росії провести розслідування, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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На думку Небензі, подія з російським опозиціонером наводить на "думки про якусь брудну постановочну гру. Це веде нас до риторичного питання: кому це вигідно, той це і зробив", - зазначив постпред.

Водночас, за словами російського дипломата, Москва більше за всіх зацікавлена у тому, щоб дізнатися, що ж сталося з Навальним. Він додав, що посол РФ був у МЗС Німеччини, але не отримав будь-яких матеріалів, даних або доказів, запитаних Москвою.

Справи немає, але РФ хоче спостерігати за німецькими слідчими

Незважаючи на "відсутність підстав" відкрити справу щодо отруєння Навального, Росія має намір відправити своїх слідчих до Німеччини. Повідомляється, що слідчий підрозділ управління на транспорті МВС Росії по Сибірському федеральному округу у зв'язку з публікацією в ЗМІ повідомлень про вихід Навального з коми, готує додатковий запит про надання правової допомоги в компетентні органи ФРН.

Запит включатиме в себе клопотання про можливість присутності слідчих органів внутрішніх справ РФ і російського експерта при проведенні німецькою стороною слідчих дій з Навальним, лікарями і фахівцями, у тому числі з метою ставити уточнюючі запитання.

Отруєння Навального

Опозиціонеру Олексію Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований в комі в реанімацію Омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite. 2 вересня влада ФРН з посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила, що в організмі Навального виявлені сліди отрути з групи "Новачок". 7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми і його стан покращився.

На Заході вважають, що Навальний був отруєний, і закликають Москву до всебічного і повного розслідування та до надання пояснень. У політичних колах також обговорюється питання про запровадження щодо Росії нових санкцій, зокрема, звучать заклики до замороження проєкту "Північний потік-2".

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Найвідоміший критик Кремля Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.

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Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального В Омську слідів отруєння не знайшли Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".

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Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Клініка Charité Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.

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Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Москва закидає Берліну затягування розслідування Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Російські версії події Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Підпис Путіна" Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Отрута в чаї? Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Акції на підтримку Навального Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Інші напади на Олексія Навального Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.

Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Можливі наслідки для здоров'я 7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі. Автор: Олена Гункель, Данило Білик

