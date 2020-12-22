Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото)

Баварські та заїжджі серфери уподобали цей куточок Англійського саду (Englischer Garten) у Мюнхені ще задовго до початку пандемії. Воно користувалось чималою популярністю навіть у старі добрі часи, коли любителі серфінгу в пошуку ідеальної хвилі без особливих проблем могли злітати, наприклад, на Гаваї, в Австралію або, скажімо, в Каліфорнію. Тож нині, коли подорожувати все ще складно, порожньою протока Айсбах тим більше не буває - навіть взимку після заходу сонця.

Серфінг в Англійському саду. Фотографії

Англійський сад у Мюнхені

Фотографії агентства dpa зроблено в столиці Баварії наприкінці січня в Англійському саду на Айсбаху, який є однією з бокових проток річки Ізар. Вважається, що серфером-першовідкривачем цього місця багато років тому став американський солдат, що служив у Західній Німеччині, котрий захотів покататися на дошці у вільний час. Пізніше тут вирішили створити стійку штучну хвилю та спеціально змінили форму дна.

Англійський сад. Цифри та факти

Мюнхенський Англійський сад, площа якого сягає 375 гектарів, належить до найбільших міських парків у світі. Він був закладений у 1792 році. Загальна довжина доріжок, які його перетинають, становить майже 80 кілометрів, із них 12 кілометрів зарезервовані для кінських прогулянок.

Парк від самого початку призначався для відпочинку жителів міста і був одним з перших таких парків у Європі, тобто створювався не при якійсь королівській чи княжій резиденції або при палаці із закритим для загалу доступом. До початку пандемії тут щороку бувало до п'яти мільйонів людей - мюнхенців та туристів.

Улітку ж в Англійському саду можна не лише гуляти, а й пити пиво, наприклад, біля Китайської вежі, та засмагати на лузі Шенфельдвізе. Парком протікає річка Ізар з її боковими протоками. Попри велику кількість відвідувачів в Англійському саду чудово почуваються різні дикі тварини. Наприклад, влітку тут виводить потомство понад пів сотні видів птахів, але зараз зима, тож поки що спостерігатимемо за спортсменами.