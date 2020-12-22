Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото)

Баварські та заїжджі серфери уподобали цей куточок Англійського саду (Englischer Garten) у Мюнхені ще задовго до початку пандемії. Воно користувалось чималою популярністю навіть у старі добрі часи, коли любителі серфінгу в пошуку ідеальної хвилі без особливих проблем могли злітати, наприклад, на Гаваї, в Австралію або, скажімо, в Каліфорнію. Тож нині, коли подорожувати все ще складно, порожньою протока Айсбах тим більше не буває - навіть взимку після заходу сонця.
Серфінг в Англійському саду. Фотографії
Англійський сад у Мюнхені
Фотографії агентства dpa зроблено в столиці Баварії наприкінці січня в Англійському саду на Айсбаху, який є однією з бокових проток річки Ізар. Вважається, що серфером-першовідкривачем цього місця багато років тому став американський солдат, що служив у Західній Німеччині, котрий захотів покататися на дошці у вільний час. Пізніше тут вирішили створити стійку штучну хвилю та спеціально змінили форму дна.
Англійський сад. Цифри та факти
Мюнхенський Англійський сад, площа якого сягає 375 гектарів, належить до найбільших міських парків у світі. Він був закладений у 1792 році. Загальна довжина доріжок, які його перетинають, становить майже 80 кілометрів, із них 12 кілометрів зарезервовані для кінських прогулянок.
Парк від самого початку призначався для відпочинку жителів міста і був одним з перших таких парків у Європі, тобто створювався не при якійсь королівській чи княжій резиденції або при палаці із закритим для загалу доступом. До початку пандемії тут щороку бувало до п'яти мільйонів людей - мюнхенців та туристів.
Улітку ж в Англійському саду можна не лише гуляти, а й пити пиво, наприклад, біля Китайської вежі, та засмагати на лузі Шенфельдвізе. Парком протікає річка Ізар з її боковими протоками. Попри велику кількість відвідувачів в Англійському саду чудово почуваються різні дикі тварини. Наприклад, влітку тут виводить потомство понад пів сотні видів птахів, але зараз зима, тож поки що спостерігатимемо за спортсменами.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Січень: зимові види спорту
У зимовий період багато хто їздить туди, де багато снігу. Одна з найулюбленіших цілей - Цугшпітце. У хорошу погоду з найвищої гори Німеччини відкривається вид на Австрію, Швейцарію та Італію. Попри коронавірус тут відкритий лижний курорт. Утім, доступний він лише вакцинованим чи одужалим від коронавірусу, до того ж, діє масковий режим. Але ресторани також відкриті.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Лютий: карнавал
Взагалі-то у лютому в Німеччині досить яскраво, адже в багатьох регіонах святкують карнавал. Утім, традиційна карнавальна хода у "Rosenmontag" - понеділок, що є апогеєм свята, багато де не відбудеться, приміром, у Кельні. Натомість 28 лютого тут проведуть маленький карнавал. У Бонні й Аахені також розмірковують, як найкраще відсвяткувати з огляду на пандемію.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Березень: весняні прогулянки на природі
Одне з найтепліших місць Німеччини - регіон Брайсгау. Тож той, хто хоче вже навесні насолодитися першими променями сонця, може прогулятися стежкою на горі Кайзерштуль, розташованій поблизу Фрайбурга. Між Шварцвальдом і Рейном можна чудово спостерігати за тим, як природа пробуджується після зимової сплячки.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Квітень: вишневий цвіт
Вишневий цвіт популярний передусім у Японії, але і в Німеччині є місця, вкриті навесні рожевими і білими квітами. Японською "ханамі" означає "спостерігати за цвітом" та означає традицію святкування свята вишневого цвіту. Найкращі для цього місця - це ратуша району Альтона в Гамбурзі, міст Безебрюке в Берліні, а також Геерштрасе у Бонні.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Травень: фестиваль Пристрастей Господніх в Обераммергау
Через пандемію COVID-19 42-гий фестиваль Пристрастей Господніх 2020 року перенесли на два роки. Тепер він розпочинається 14 травня 2022 року та триватиме до 2 жовтня. Від 1634 року жителі Обераммергау відтворюють останні п'ять днів життя Ісуса Христа. З 1680 року це відбувається раз на десять років.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Червень: Documenta
18 червня місто Кассель виглядатиме по-іншому. У цей день починається фестиваль Documenta, один із найвідоміших у світі сучасного мистецтва, який відбувається кожні п'ять років. Цьогоріч гасло фестивалю - "lumbung", що в перекладі з індонезійської означає рисову комору для спільного використання, куди складається зайвий врожай, аби підтримати таким чином громаду.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Липень: кемпінг
Улітку багатьох приваблює можливість ночувати просто неба. Іще краще - у кемпінгу на пляжі. Аби просто йти з намету до прохолодної води. Це можливо зробити як на Північному, так і на Балтійському морі. На острові Фемарн у Балтійському морі є одразу кілька наметових містечок, розташованих в ідеальних місцях, наприклад. "Мірамар" чи "Фемарнбельт".
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Серпень: купання в озері
У серпні буває настільки спекотно, що без охолодження не обійтися. На щастя, по всій країні є багато озер, які гарантують приємне охолодження. Особливо популярне - Ванзее в Берліні. Найбільше внутрішнє купальне озеро Європи щоліта приваблює багатьох охочих плавати та засмагати під сонцем.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Вересень: Октоберфест
2020 та 2021 року Октоберфест було скасовано через пандемію. 2022 року він знову має відбутися - з 17 вересня до 3 жовтня. Найбільші народні гуляння світу з 1810 року відбуваються на мюнхенській галявині Терезіенвізе. Для міста Октоберфест є одним із важливих джерел доходу.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Жовтень: осіння прогулянка на природі
Коли в жовтні стає трохи прохолодніше, гарна прогулянка на природі - якраз те, що треба. Осінні кольори можна, приміром, дуже добре спостерігати в Саксонській Швейцарії. Хто хоче побачити щось крім Бастайського мосту, має пройти через Едмундську ущелину (на фото). Передусім зранку тут панує містична атмосфера, коли туман лише починає сходити.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Листопад: подорож містами
Листопад - прекрасний час для того, аби відвідати невеликі німецькі міста та насолодитися їхнім зимовим шармом. Особливо гарні та затишні історичні центри міст Ротенбург-ан-дер-Таубер, Гейдельберг чи Гамельн у Нижній Саксонії (на фото). Місто, у якому відбуваються події саги про Гамельнського щуролова, приваблює своїми фахверковими будинками та заплутаними вуличками.
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Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року
Грудень: Різдво
У грудні Німеччина, скоріш за все, знову потоне у прикрасах та світлі: починається пора адвентів та Різдва. Щонайпізніше з відкриттям традиційних різдвяних ярмарків у Німеччині панує атмосфера Різдва. Та чи відкриються ярмарки наступного року і в якому форматі, поки що сказати, звісно, важко.
Автор: Софі Дізземонд, Данило Білик