Ось такий локдаун. У Німеччині - новий рекорд народжуваності

Під час першого локлауну ЗМІ повідомляли про те, що у Франції люди запасаються презервативами і вином, а в Німеччині - борошном і туалетним папером. Те, що засобі контрацепції під час пандемії не мали підвищеного попиту в німців, непрямо підтверджує й актуальна статистика.

Рекордний рівень народжуваності за два останні десятиріччя

У березні 2021 року рівень народжуваності в Німеччині досяг рекордного показника за останні 20 років, повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені. У цьому місяці в Німеччині народилися майже 66 тисяч малюків. Останній раз кількість новонароджених перевищувала кількість у 65 тисяч у березні 1998 року.

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Як цю статистику пояснюють фахівці

Німецькі статистики, щоправда, пояснюють такий бебі-бум не власне пандемією й пов'язаними з нею обмеженнями, а навпаки - послабленнями, зробленими після першого локдауну у травні минулого року. Нагадаємо, що тоді Німеччина почала поступово виходити із жорсткого карантину. Ріст рівня народжуваності намітився уже у лютому 2021 року. А ось на початку року показники залишалися незмінними у порівнянні з минулим роком. Це дозволяє німецьким статистикам стверджувати, що сам локдаун не призвів до бебі-буму.

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Поки що Федеральне статистичне відомство у Вісбадені оприлюднило лише попередні цифри. Точні дані, які, за словами статистиків, можуть виявитися ще вищими, стануть доступними у липні поточного року.

Дивитись відео 01:38 Поділитись Мінус 300 тисяч українців: чому населення України скорочується швидкими темпами (19.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3paWU Мінус 300 тисяч українців: чому населення України скорочується швидкими темпами