ОПУ: Доходи Зеленського у 2022 році скоротились майже втричі

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації про доходи та витрати за 2021 і 2022 роки. Піля початку повномасштабного вторгнення Росії його доходи скоротилися майде втричі, повідомили у ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки, повідомила пресслужба Офісу президента України у неділю, 28 січня.

Як вказується у повідомленні, у 2021 році Зеленський і члени його родини отримали понад 10,8 мільйона гривень доходів. Близько половини цієї суми становив дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) - понад 5,3 мільйона гривень. Решта майже 5,5 мільйона гривень - це зарплата, відсотки банку і гроші від здачі нерухомості в оренду.

Дохід сім’ї Зеленського у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на понад 11,9 мільйона гривень, наголошується у повідомленні пресслужби ОП. "Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду президента України", - також вказується у повідомленні.

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В 2022 році доходи Зеленського скоротилися втричі

У 2022 році доходи Зленеського та членів його сім'ї склали майже 3,7 мільйона гривень. "Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на один мільйон 800 тисяч гривень", - зауважили в ОП.

Інших змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів, якими володіє Зеленський і його сім'я, за ці роки не відбулося, йдеться в повідомленні.

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