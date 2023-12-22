В Україні третину е-декларацій перевірятиме штучний інтелект

Аби охопити перевіркою більше декларацій про майно та доходи держслужбовців, НАЗК використовуватиме штучний інтелект.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) змінило підхід до перевірки декларацій державних службовців. Відтепер до неї залучатимуть штучний інтелект.

Як повідомляє НАЗК, зважаючи на кількість, раніше на повну перевірку відбирали декларації залежно від категорії посади: пріоритет надавався деклараціям президента, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного та Верховного судів. Через це понад 99 відсотків декларацій не були охоплені системним контролем - перевірку службовців інших посад здійснювали лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або у межах співпраці з правоохоронними органами.

"Відтепер відбір декларацій буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику", - повідомив на брифінгу 21 грудня заступник голови НАЗК Артем Ситник. Зміни до підходу уможливило виключення з закону "Про запобігання корупції" обов'язку перевіряти щорічно всі декларації топчиновників.

"Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків. Ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано, зможуть бути перевірені за допомогою штучного інтелекту - механізму автоматизованої перевірки", - розповів Ситник про нововведення.

За його словами, йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними "формулами", наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо. Водночас отримання довідки про проходження автоматичної перевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку, а свідчитиме, що вона має мінімальний коефіцієнт ризику.

За оцінками НАЗК, близько третини декларацій пройдуть цю перевірку. З решти майже 70 відсотків для повної перевірки відбиратимуться ті декларації, які матимуть найвищий рейтинг ризику.

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