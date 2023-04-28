Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Соціологи на замовлення DW з'ясували, як російськомовні жителі ФРН ставляться до війни Росії проти України, чим завершиться війна, і як змінилося їхнє ставлення до Володимира Путіна.

Росія винна у війні в Україні. Так вважають майже 40 відсотків російськомовних жителів Німеччини, опитаних інститутом дослідження громадської думки dimap на замовлення DW. Водночас 15 відсотків опитаних вважають, що винна Україна, 27 відсотків відповіли, що провина лежить на обох країнах однаковою мірою. У дослідженні йдеться про тих, для кого російська мова є рідною, і які походять з Росії чи з інших колишніх радянських республік. Тобто респонденти або самі там народилися, або мають чи мали щонайменше когось одного з батьків, хто емігрував звідти до Німеччини.

Про те, скільки в Німеччині таких людей, думки розходяться. В дослідженні Mediendienstes Integration, проведеному 2020 року, йдеться, зокрема, про 3,5 мільйона російськомовних у Німеччині. Більшість з них мають міграційне походження з Росії, Казахстану та України. Однак лише 61 відсоток з цієї групи називав рідною мовою російську.

Ставлення до Путіна дуже погіршилося

На цій групі, у свою чергу, була зосереджена увага дослідників громадської думки dimap під час проведення дослідження для Deutsche Welle. Майже дві третини опитаних у квітні 2023 року заявили, що мають гіршу думку про Володимира Путіна, ніж до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Для 22 відсотків образ президента Росії за 14 місяців від початку війни змінився "радше негативно", і майже вдвічі більше респондентів відповіли "дуже негативно". Загалом це 65 відсотків.

"У своєму приватному та професійному оточенні я бачив, що люди жахаються від російських звірств, про які повідомляли традиційні ЗМІ та соцмережі", - розповідає Едвін Варкентін (Edwin Warkentin) в інтерв'ю DW. Керівник культурного реферату музею історії культури російських німців у Детмольді також пояснює, наскільки негативно ставляться до Путіна: "Люди, які живуть у Німеччині, мають доступ до джерел інформації, які показують звірства і також так їх і називають. На відміну від тих, хто живе в Росії і отримує інформацію лише від державної пропаганди".

Крім того, на його переконання, німецькі громадяни з пострадянським міграційним минулим чітко розрізняють Путіна і Росію як державу - або ж переважно походять з країн, які критично ставляться до Москви.

З результатів опитування DW випливає, що люди з цієї групи дуже занепокоєні через війну. Якщо скласти цифри, то занепокоєні майже 80 відсотків опитаних - "велике занепокоєння" відчувають 49 відсотків, а "радше занепокоєння" відчувають 29 відсотків учасників дослідження.

Ймовірно, це пов'язано ще й з тим, що кожен п'ятий респондент має членів родини або знайомих, які беруть участь у бойових діях на війні. На чиєму боці вони воюють, в опитуванні не зазначено.

Особливо занепокоєні старші люди

Особливо занепокоєні люди, старші 40 років, молодші - не в такій мірі. "Я думаю, що це загальний феномен, характерний для всього покоління, - пояснює Варкентін, який сам приїхав до Німеччини з Казахстану в 1990-х роках як пізній переселенець. - Зрештою, якщо людині 40 років і більше, вона має сім'ю, певну визначеність у житті, то вона більше турбується про майбутнє, ніж молодь".

Крім того, за його словами, старше покоління сильніше ідентифікує себе з країною походження. Ці люди провели свою юність і, можливо, дитинство в країнах колишнього Радянського Союзу. "У них є друзі, з якими вони, як і раніше, підтримують зв'язок, або навіть родичі в Росії, Україні чи Казахстані, і вони більш емоційно переживають цей конфлікт, ніж молодше покоління, яке соціалізувалося в Німеччині, виросло або, можливо, й народилося тут", - пояснює Варкентін.

Майже половина респондентів (45 відсотків) вважають, що загарбницька війна Росії проти України також має негативний вплив на відносини між німцями та росіянами. Ця думка набагато більш поширена серед 18-39-річних (56 відсотків), ніж серед тих, кому 60 років і більше (у цій віковій групі вона становить лише 31 відсоток).

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У рамках опитування респондентів попросили відповісти на запитання про те, що, на їхню думку, люди в Росії думають про війну. Майже половина опитаних, (49 відсотків) відповіли, що, на їхню думку, росіяни у розпочатій Москвою війні звинувачують Україну. На думку лише десяти відсотків опитаних, росіяни звинувачують власну країну, ще 23 відсотки відповіли, що росіяни, на їхню думку, вважають винними у війні обидві країни.

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Одночасно з цим результати соцопитування показали, що погляди російськомовних жителів Німеччини щодо того, як, на їхню думку, Німеччина повинна діяти під час війни Росії проти України, розходяться. Тоді як 31 відсоток респондентів відповів, що Берлін має більше підтримувати Київ, 44 відсотки відповіли, що ФРН має знову більше співпрацювати з Росією. Значна кількість опитаних - кожен четвертий - не змогли визначитися з відповіддю.

Однією із цілей соціологічного дослідження на замовлення DW було з'ясувати, які теми турбують російськомовних жителів ФРН настільки, що вони могли б вийти на демонстрацію. За цими даними, вийти на демонстрацію за негайне припинення війни готові більшість опитаних. На підтримку України - 17 відсотків. Результати опитування також демонструють, що на підтримку Росії готові вийти на акцію лише 9 відсотків. Взяти участь у вуличній акції проти Путіна готові майже 20 відсотків опитаних.

Скепсис щодо довгострокової перспективи

Результати опитування dimap засвідчили, що стосовно перспективи завершення війни опитані налаштовані скептично. Майже половина (49 відсотків), тобто фактично майже кожен другий, очікує, що у довгостроковій перспективі рішення не буде. Про те, що війна завершиться перемогою України, сказали 9 відсотків респондентів. Водночас 11 відсотків опитаних вважають, що війна завершиться військовою перемогою РФ. Лише 18 відсотків вважають, що війна завершиться за допомогою дипломатичних зусиль.

Перше подібне опитування у ФРН

Опитування dimap на замовлення DW було проведено онлайн серед 420 респондентів, випадково обраних серед російськомовних жителів Німеччини. Число людей, які проживають у Німеччині, які вважають російську мову рідною, статистичними службами не підраховується, експерти на підставі різних даних виходять з того, що воно становить від двох до приблизно трьох мільйонів осіб. Подібне дослідження проводиться у Німеччині вперше. Опитування не є репрезентативним, однак, за твердженням dimap, воно дає уявлення про настрої серед вихідців з колишнього Радянського Союзу та їхніх дітей, які вважають російську своєю рідною мовою.

"Важливим" підсумком дослідження є те, що настрої опитаних стосовно війни Росії проти України "швидше відповідають позиції більшості жителів Німеччини", вважає Едвін Варкентін, На результати дослідження, на його думку, мають звернути увагу політики у Німеччині, оскільки воно, допомагає зрозуміти, що вихідці з колишнього СРСР у ФРН загалом інтегровані у західне, німецько-європейське суспільство.

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