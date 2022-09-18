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Фото: AFP
ПолітикаАфганістан

ООН закликає талібів знову відкрити школи для дівчат

Роман Губа
2 год. тому

Рік тому рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, відкрив середні школи, але запросив до них лише хлопчиків.

https://www.dw.com/uk/oon-zaklikae-talibiv-znovu-vidkriti-skoli-dla-divcat/a-63165155

Організація об'єднаних націй закликала талібів відкрити середні школи для дівчат в Афганістані. Про це йдеться у заяві місії ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA), опублікованій у неділю, 18 вересня. У ООН засуджують запроваджену рік тому заборону, називаючи її "трагічною та ганебною".

Після того як минулого року ісламісти захопили владу в країні, вони знову відкрили школи 18 вересня, але запросили до них лише хлопчиків. Пізніше, 23 серпня, міносвіти країни відкрило освітні заклади для дівчат, але уже за кілька годин керівництво "Талібану" знову наказало їх закрити, нагадує агенція AFP.

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Як підраховують у місії ООН, понад мільйон дівчат по всій країні позбавлені можливості здобувати освіту. Насамперед заборона стосується дівчат віком від 12 до 18 років.

До скасування заборони також закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Рік втрачених знань і можливостей, які вони ніколи не повернуть. Дівчатам місце в школі. Таліби мають дозволити їм повернутися", - написав він у Twitter.

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В афганських жінок стало ще менше прав і можливостей

Під час першого правління "Талібану" з 1996 до 2001 року жінки та дівчатка були практично повністю позбавлені можливості здобувати освіту та працювати поза домом. Однією з умов визнання уряду талібів із боку західних держав є розширення прав і можливостей афганських жінок.

Однак, повернувшись до влади, таліби запровадили суворіші правила. Так, жінкам не дозволяється їхати з дому без супроводу чоловіка далі, ніж на 72 кілометри. Дівчаткам забороняється відвідувати середні школи, а жінки в багатьох випадках не мають права повернутися на свою колишню роботу.

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