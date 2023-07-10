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КонфліктиСудан

ООН: Судан на порозі повномасштабної громадянської війни

Анастасія Шепелева
53 хв. тому

Охоплений конфліктом Судан стоїть на порозі "повномасштабної громадянської війни", яка може дестабілізувати весь регіон, заявив генсек ООН.

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Дим після авіаудару в Омдурмані
Дим після авіаудару в ОмдурманіФото: Mostafa Saied/REUTERS

Організація Об'єднаних Націй попередила про небезпеку розгортання "повномасштабної громадянської війни" у Судані на тлі останнього авіаудару, внаслідок якого загинули 22 цивільних. Про це зранку, 10 липня, пише агентство AFP.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив авіаудар в місті Омдурман, в результаті якого десятки людей також були поранені, йдеться в заяві його заступника Фархана Хака.

За словами Хака, Гутерріш "як і раніше глибоко стурбований тим, що триваюча війна між збройними силами підштовхнула Судан до межі повномасштабної громадянської війни, що потенційно може дестабілізувати весь регіон".

Три тисячі загиблих за час конфлікту

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. За час конфлікту загинули близько трьох тисяч людей. Місцеві повідомляють про хвилю сексуального насильства та вбивства на етнічному ґрунті, масове мародерство, пише агенція.

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Три мільйони переселенців

За даними Міжнародної організації з міграції, майже три мільйони людей були змушені покинути свої домівки в Судані, зокрема майже 700 тисяч рятувалися у сусідніх країнах.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, у 2019 році на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Після цього військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані відбувся путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер RSF очолив рух, що пообіцяв привести Судан до демократії.

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