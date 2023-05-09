Конфлікт у Судані: кількість ВПО подвоїлася за тиждень

Конфлікт, що триває в Судані, змушує дедалі більше людей тікати з країни. Кількість внутрішньо переміщених осіб подвоїлася протягом останнього тижня і становить 700 тисяч осіб.

З середини квітня в охопленому збройним конфліктом Судані понад 700 тисяч людей змушені були покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Такі дані у вівторок, 9 травня, наводить Міжнародна організація з міграції.

Таким чином кількість ВПО у Судані подвоїлася лише протягом останнього тижня. Окрім того, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), ще близько 150 тисяч суданців шукають захисту в сусідніх країнах.

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9 травня підтверджена кількість загиблих під час бойових дій складає понад 600 осіб, ще близько п'яти тисяч осіб отримали поранення. Утім, реальна кількість жертв може бути набагато вищою.

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У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Після цього військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані відбувся путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер RSF очолив рух, що пообіцяв привести Судан до демократії.

На даний час делегації двох сторін конфлікту ведуть переговори в Джидді про припинення вогню за посередництва Саудівської Аравії.