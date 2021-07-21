Олімпіада: австралійки перемогли в естафеті з плавання зі світовим рекордом

На змаганнях з плавання в рамках Олімпіади у Токіо встановлено перший світовий та олімпійський рекорд. Жіноча збірна Австралії показала найкращий час у естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем.

Сестри Бронте і Кейт Кэмпбелл, Мег Гарріс та Емма Маккеон у фінальному запливі естафети у неділю, 25 липня, здолали дистанцію за 3:29,69 хвилини. Це - на 36 сотих секунди швидше за попередній рекорд у цій дисципліні, який було встановлено ними ж в квітні 2018 року.

Плавчині з Канади в цій естафеті фінішували другими, а американки вибороли бронзові нагороди.

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Загалом на Олімпіаді у Токіо станом на ранок неділі, 25 липня, розіграно майже два десятки комплектів нагород. З медалями поки що - лише спортсмени з 33-х країн, серед яких є і Україна - завдяки бронзі дзюдоїстки Дарини Білодід, яка стала призеркою Олімпіади у ваговій категорії до 48 кілограмів. Збірна Німеччини поки що на Олімпіаді без медалей.