Шольц: У переговорах з ОАЕ щодо скрапленого газу є прогрес

Німеччина досягла "прогресу" у переговорах з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про постачання до ФРН скрапленого природного газу (СПГ) та дизельного палива. Про це під час візиту до Абу-Дабі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у неділю, 25 вересня.

За словами Шольца, Німеччина має намір і надалі розвивати співпрацю з ОАЕ в енергетичному секторі. Ціла низка проєктів з постачання дизельного палива та СПГ вже перебуває у просунутій стадії, додав він.

"Ми повинні переконатися, що виробництво СПГ у світі розвинене настільки, що високий попит, який є, можна буде задовольнити, не вдаючись до виробничих потужностей, які існують у Росії", - сказав канцлер під час дводенного візиту до країн Перської затоки разом з керівниками промисловості Німеччини, повідомляє Reuters. ОАЕ займає сьоме місце у світі за обсягом запасів газу, зазначає агенція dpa.

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Німеччина позбавляється енергетичної залежності від Росії

Ситуація з енергетичною залежністю Німеччини від одного постачальника "у нас точно більше не повториться", наголосив Шольц. До початку російського вторгнення в Україну Німеччина отримувала 55 відсотків свого газу з Росії. Наразі ці поставки практично припинені. Кремль заявляє, що це пов'язано із технічними роботами на газопроводі "Північний потік". У Берліні та ЄС називають ці пояснення надуманим приводом та звинувачують Москву у використанні газу для шантажу.

В рамках зниження залежності від постачання з Росії в Німеччині активно створюють інфраструктуру для імпорту СПГ. На початку вересня міністерство економіки ФРН оголосило про швидке введення в дію шести мобільних терміналів для прийому СПГ. За повного завантаження вони зможуть давати Німеччині приблизно 30 мільярдів кубометрів газу на рік. У 2021 році споживання газу у ФРН становило приблизно 90 мільярдів кубометрів.

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