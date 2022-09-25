  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Олаф Шольц у Абу-Дабі
Олаф Шольц у Абу-ДабіФото: Kay Nietfeld/dpa
ПолітикаНімеччина

Шольц: У переговорах з ОАЕ щодо скрапленого газу є прогрес

Даниїл Сотников | Роман Губа
5 год. тому

Низка проєктів із постачання дизельного палива та скрапленого природного з Об'єднаних Арабських Еміратів до Німеччини перебувають у просунутій стадії, повідомив канцлер ФРН.

https://www.dw.com/uk/olaf-solc-u-peregovorah-z-oae-sodo-skraplenogo-gazu-e-progres/a-63231387

Німеччина досягла "прогресу" у переговорах з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) про постачання до ФРН скрапленого природного газу (СПГ) та дизельного палива. Про це під час візиту до Абу-Дабі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у неділю, 25 вересня.

За словами Шольца, Німеччина має намір і надалі розвивати співпрацю з ОАЕ в енергетичному секторі. Ціла низка проєктів з постачання дизельного палива та СПГ вже перебуває у просунутій стадії, додав він.

"Ми повинні переконатися, що виробництво СПГ у світі розвинене настільки, що високий попит, який є, можна буде задовольнити, не вдаючись до виробничих потужностей, які існують у Росії", - сказав канцлер під час дводенного візиту до країн Перської затоки разом з керівниками промисловості Німеччини, повідомляє Reuters. ОАЕ займає сьоме місце у світі за обсягом запасів газу, зазначає агенція dpa.

Читайте також: Шольц прибув до Саудівської Аравії і зустрінеться з кронпринцем Мухаммедом

Німеччина позбавляється енергетичної залежності від Росії

Ситуація з енергетичною залежністю Німеччини від одного постачальника "у нас точно більше не повториться", наголосив Шольц. До початку російського вторгнення в Україну Німеччина отримувала 55 відсотків свого газу з Росії. Наразі ці поставки практично припинені. Кремль заявляє, що це пов'язано із технічними роботами на газопроводі "Північний потік". У Берліні та ЄС називають ці пояснення надуманим приводом та звинувачують Москву у використанні газу для шантажу.

В рамках зниження залежності від постачання з Росії в Німеччині активно створюють інфраструктуру для імпорту СПГ. На початку вересня міністерство економіки ФРН оголосило про швидке введення в дію шести мобільних терміналів для прийому СПГ. За повного завантаження вони зможуть давати Німеччині приблизно 30 мільярдів кубометрів газу на рік. У 2021 році споживання газу у ФРН становило приблизно 90 мільярдів кубометрів.

Читайте також: На півночі Німеччині починають будувати СПГ-термінал

Німецьке село, яке не боїться Путіна і газової кризи

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Олаф Шольц у Абу-Дабі

Шольц: У переговорах з ОАЕ щодо скрапленого газу є прогрес

Політика
5 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні: лідер ультраправих прагне до влади в Італії

Джорджа Мелоні: лідер ультраправих прагне до влади в Італії

Політика
9 год. тому
Агітаційні плакати в Італії

Чого очікувати від виборів в Італії?

Чого очікувати від виборів в Італії?

Політика
24 вересня 2022 р.
Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Ядерні погрози Путіна - блеф чи реальна загроза?

Конфлікти
24 вересня 2022 р.
Ukraine - Chassidische Juden in Uman

Хасиди в Умані: чому паломники не бояться війни

Хасиди в Умані: чому паломники не бояться війни

Суспільство
23 вересня 2022 р.
07:57 хв.
external

Лікарка-волонтерка Наталія Лелюх про деокуповану Харківщину

Лікарка-волонтерка Наталія Лелюх про деокуповану Харківщину

Суспільство
23 вересня 2022 р.
16:33 хв.
Війна в Україні загострила проблему біженців для німецьких міст

У ФРН міста не можуть впоратися з числом біженців з України

У ФРН міста не можуть впоратися з числом біженців з України

Суспільство
23 вересня 2022 р.
На головну сторінку