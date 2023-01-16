Одесаплац: у Берліні відкрили площу, названу на честь Одеси

Відкриття Одесаплац у Берліні є знаком "поваги до боротьби України за вільну, мирну і демократичну Європу", заявив мер округу Ліхтенберг.

У Берліні у понеділок, 16 січня, відбулася урочиста церемонія відкриття площі, названої на честь Одеси. Ім'я українського портового міста тепер носить оновлена ринкова площа, розташована на вулиці Тресковалєє у районі Ліхтенберг німецької столиці, повідомила районна адміністрація.

Перейменування площі було ініціативою бургомістра району Ліхтенберг Міхаеля Ґрунста (Michael Grunst) і районного радника Мартіна Шефера (Martin Schaefer), рішення ухвалили в серпні 2022 року. Це рішення є знаком "поваги до боротьби України за вільну, мирну і демократичну Європу", заявив Ґрунст.

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У Берліні з’явилася Одеська площа To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Навмисно залишили в назві одну "s"

Для топоніму свідомо було вибрано написання "Odesaplatz" з однією літерою "s", оскільки воно представляє правильну транскрипцію з української мови. Хто пише Одеса з подвійною "s", той транскрибує назву міста з російської, що досить поширено, йдеться в повідомленні адміністрації.

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